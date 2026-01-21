ETV Bharat / state

घर पर चल रही थी शादी की तैयारी.. हवा में 15 फीट तक उछली जिंदगी और सबकुछ हो गया खत्म

बक्सर में बस ओवरटेक करने के दौरान दो बाइक की टक्कर हो गई. सभी बाइकसवार हवा में 15 फीट तक उछल गए. तीन की मौत.

Buxar Road Accident
बक्सर में तीन की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 4:09 PM IST

बक्सर: जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहिणी भान के पास चौसा-मोहनिया स्टेट हाइवे पर बुधवार को दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण तीन युवकों की मौत से चीख पुकार मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर कुछ पल के लिए अफरातफरी मच गई.

15 फीट हवा में उछले युवक: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रोहिणी भान के समीप एक बस को ओवरटेक करने के दौरान दोनों बाइक आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक करीब 10 से 15 फीट तक हवा में उछल गए. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल भेजा.

Buxar Road Accident
15 फीट हवा में उछले युवक (ETV Bharat)

3 की मौत, 2 गंभीर: रास्ते में ही दो युवकों ने दम तोड़ दिया, जबकि अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने तीसरे जख्मी युवक को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं दो अन्य जख्मी को प्राथमिक उपचार के बाद बनारस रेफर कर दिया गया है. इस टक्कर के बाद दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.

फरवरी में युवक की थी शादी: एक मृतक की पहचान बनारपुर निवासी सूर्यदेव कुमार के रूप में हुई है. सूर्यदेव कुमार, पिता सुभाष पहलवान, पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे थे. परिजनों के अनुसार, उनकी शादी फरवरी महीने में तय थी. शादी की तैयारियां चल रही थीं.

"घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन एक झटके में सब कुछ उजड़ गया. बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है."- सुभाष पहलवान, मृतक के पिता

पुलिस ने क्या कहा?: राजपुर थाना प्रभारी निवास कुमार ने बताया कि इस सड़क दुर्घटना में कुल तीन युवकों की मौत हुई है, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों की पहचान रितेश सिंह (पिता वंशी सिंह) और रूपेश सिंह (पिता नंदकिशोर सिंह), दोनों निवासी बनारपुर के रूप में हुई है. दोनों अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहनिया की ओर जा रहे थे.

Buxar Road Accident
3 की मौत, 2 गंभीर (ETV Bharat)

"फिलहाल दोनों घायलों का इलाज चल रहा है. वहीं, दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी हुई है."- निवास कुमार,राजपुर थाना प्रभारी

