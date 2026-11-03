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'150 करोड़ की अपनी संपत्ति, 175 करोड़ गुर्गे के नाम पर..' सुधाकर सिंह ने कहा- IPS कुंदन कृष्णन की संपत्ति की जांच हो

कुंदन कृष्णन पर सुधाकर सिंह का आरोप ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन और बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पांच करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद सुधाकर सिंह एक बार फिर कुंदन कृष्णन पर हमलावर हैं. इस बार सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारी और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

कुंदन कृष्णन पर सुधाकर सिंह का आरोप

सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि कुंदन कृष्णन और उनकी पत्नी के नाम पर घोषित संपत्ति के अलावा भी कई ऐसी जमीनें और निवेश हैं, जिनका ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है. इतना ही नहीं, सांसद ने दूसरे लोगों के नाम पर जमीन खरीदने और संभावित बेनामी संपत्ति का मामला भी उठाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat) 87 करोड़ की घोषित संपत्ति

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सिंह ने कहा कि कुंदन कृष्णन को माता-पिता से करीब 38 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति विरासत में मिली है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विरासत में मिली संपत्ति को लेकर वह भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं. उनका सवाल अधिकारी और उनकी पत्नी डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर अर्जित संपत्ति को लेकर है. सांसद ने कहा कि दोनों की ओर से घोषित संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 87 करोड़ रुपये है. उन्होंने दावा किया कि घोषित संपत्ति के अतिरिक्त भी कई ऐसी जमीनें और निवेश हैं, जिनका उल्लेख संपत्ति के ब्योरे में नहीं किया गया है. सुधाकर सिंह ने कहा कि उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर यह पड़ताल की है और कुछ जमीनों के रिकॉर्ड का सत्यापन भी कराया है. कैमूर में 16 एकड़ 88 डिसमिल जमीन

सुधाकर सिंह ने कैमूर जिले में करीब 16 एकड़ 88 डिसमिल कृषि भूमि की खरीद का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि इस जमीन का बाजार मूल्य करीब दो करोड़ रुपये है, जबकि कागजात में इसकी कीमत लगभग 17.50 लाख रुपये दिखाई गई है. सांसद का आरोप है कि जमीन की खरीद में नकद भुगतान किया गया. आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन (ETV Bharat) आरजेडी सांसद ने सवाल उठाया कि जब अधिकारी और उनकी पत्नी के पास बैंक खाते, निवेश और अन्य संपत्तियों के रूप में करोड़ों रुपये मौजूद हैं, तो जमीन की खरीद में नकद भुगतान क्यों किया गया? उन्होंने इस लेनदेन और जमीन की वास्तविक कीमत की जांच कराने की मांग की. इन जमीनों पर भी उठाए सवाल

बक्सर सांसद ने नालंदा जिले में कुंदन कृष्णन के पैतृक गांव के पास जमीन खरीदने का आरोप लगाया. उन्होंने दिनेश राम नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदे जाने की बात कही और दावा किया कि इसका उल्लेख संपत्ति की घोषणा में नहीं किया गया है. इसके अलावे पटना के मालसलामी इलाके के सिमरी-मुरारपुर में डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 10 कट्ठा जमीन होने का दावा किया. सुधाकर सिंह के मुताबिक, इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये हो सकता है. वहीं, ट्रांसपोर्ट नगर में कुंदन कृष्णन के नाम पर साढ़े तीन से साढ़े चार कट्ठा जमीन होने की बात कही गई. सांसद ने आरोप लगाया कि इन संपत्तियों का पूरा विवरण घोषित संपत्ति में नहीं है. सुधाकर सिंह ने जमीन की खरीद के समय को भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन 22 सितंबर 2005 से 25 मार्च 2008 तक पटना के एसएसपी रहे थे. सांसद का दावा है कि पटना में अधिकारी, उनकी पत्नी और बिट्टू सिंह के नाम पर खरीदी गई ज्यादातर जमीनों की रजिस्ट्री इसी अवधि के दौरान हुई. सांसद ने मालसलामी के अलग-अलग प्लॉट का ब्योरा देते हुए बताया कि एक प्लॉट में डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 40 कट्ठा और बिट्टू सिंह के नाम पर करीब 60 कट्ठा जमीन होने का दावा है. दूसरे प्लॉट में मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 34 कट्ठा और बिट्टू सिंह के नाम पर करीब 70 कट्ठा जमीन होने की बात कही गई. सुधाकर सिंह ने इन जमीनों की कीमत का अनुमान सैकड़ों करोड़ रुपये बताया. हालांकि, जमीन के वास्तविक रकबे, बाजार मूल्य और स्वामित्व की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है. शेयर बाजार में निवेश और सोना-हीरे का जिक्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सिंह ने शेयर बाजार में निवेश से जुड़े दस्तावेजों का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन और उनकी पत्नी के नाम पर एक्सिस बैंक, बजाज हिंदुस्तान, भारती टेलीवेंचर्स, सिप्ला, फोर्टिस हेल्थकेयर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और एनएमडीसी सहित कई कंपनियों के शेयर रहे हैं.