'150 करोड़ की अपनी संपत्ति, 175 करोड़ गुर्गे के नाम पर..' सुधाकर सिंह ने कहा- IPS कुंदन कृष्णन की संपत्ति की जांच हो
Sudhakar Singh On Kundan Krishnan: आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की संपत्ति की जांच की मांग की है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 3, 2026 at 2:08 PM IST
पटना: बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन और बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पांच करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद सुधाकर सिंह एक बार फिर कुंदन कृष्णन पर हमलावर हैं. इस बार सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारी और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
कुंदन कृष्णन पर सुधाकर सिंह का आरोप
सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि कुंदन कृष्णन और उनकी पत्नी के नाम पर घोषित संपत्ति के अलावा भी कई ऐसी जमीनें और निवेश हैं, जिनका ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है. इतना ही नहीं, सांसद ने दूसरे लोगों के नाम पर जमीन खरीदने और संभावित बेनामी संपत्ति का मामला भी उठाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
87 करोड़ की घोषित संपत्ति
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सिंह ने कहा कि कुंदन कृष्णन को माता-पिता से करीब 38 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति विरासत में मिली है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विरासत में मिली संपत्ति को लेकर वह भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं. उनका सवाल अधिकारी और उनकी पत्नी डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर अर्जित संपत्ति को लेकर है.
सांसद ने कहा कि दोनों की ओर से घोषित संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 87 करोड़ रुपये है. उन्होंने दावा किया कि घोषित संपत्ति के अतिरिक्त भी कई ऐसी जमीनें और निवेश हैं, जिनका उल्लेख संपत्ति के ब्योरे में नहीं किया गया है. सुधाकर सिंह ने कहा कि उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर यह पड़ताल की है और कुछ जमीनों के रिकॉर्ड का सत्यापन भी कराया है.
कैमूर में 16 एकड़ 88 डिसमिल जमीन
सुधाकर सिंह ने कैमूर जिले में करीब 16 एकड़ 88 डिसमिल कृषि भूमि की खरीद का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि इस जमीन का बाजार मूल्य करीब दो करोड़ रुपये है, जबकि कागजात में इसकी कीमत लगभग 17.50 लाख रुपये दिखाई गई है. सांसद का आरोप है कि जमीन की खरीद में नकद भुगतान किया गया.
आरजेडी सांसद ने सवाल उठाया कि जब अधिकारी और उनकी पत्नी के पास बैंक खाते, निवेश और अन्य संपत्तियों के रूप में करोड़ों रुपये मौजूद हैं, तो जमीन की खरीद में नकद भुगतान क्यों किया गया? उन्होंने इस लेनदेन और जमीन की वास्तविक कीमत की जांच कराने की मांग की.
इन जमीनों पर भी उठाए सवाल
बक्सर सांसद ने नालंदा जिले में कुंदन कृष्णन के पैतृक गांव के पास जमीन खरीदने का आरोप लगाया. उन्होंने दिनेश राम नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदे जाने की बात कही और दावा किया कि इसका उल्लेख संपत्ति की घोषणा में नहीं किया गया है.
इसके अलावे पटना के मालसलामी इलाके के सिमरी-मुरारपुर में डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 10 कट्ठा जमीन होने का दावा किया. सुधाकर सिंह के मुताबिक, इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये हो सकता है. वहीं, ट्रांसपोर्ट नगर में कुंदन कृष्णन के नाम पर साढ़े तीन से साढ़े चार कट्ठा जमीन होने की बात कही गई. सांसद ने आरोप लगाया कि इन संपत्तियों का पूरा विवरण घोषित संपत्ति में नहीं है.
सुधाकर सिंह ने जमीन की खरीद के समय को भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन 22 सितंबर 2005 से 25 मार्च 2008 तक पटना के एसएसपी रहे थे. सांसद का दावा है कि पटना में अधिकारी, उनकी पत्नी और बिट्टू सिंह के नाम पर खरीदी गई ज्यादातर जमीनों की रजिस्ट्री इसी अवधि के दौरान हुई.
सांसद ने मालसलामी के अलग-अलग प्लॉट का ब्योरा देते हुए बताया कि एक प्लॉट में डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 40 कट्ठा और बिट्टू सिंह के नाम पर करीब 60 कट्ठा जमीन होने का दावा है. दूसरे प्लॉट में मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 34 कट्ठा और बिट्टू सिंह के नाम पर करीब 70 कट्ठा जमीन होने की बात कही गई. सुधाकर सिंह ने इन जमीनों की कीमत का अनुमान सैकड़ों करोड़ रुपये बताया. हालांकि, जमीन के वास्तविक रकबे, बाजार मूल्य और स्वामित्व की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.
शेयर बाजार में निवेश और सोना-हीरे का जिक्र
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सिंह ने शेयर बाजार में निवेश से जुड़े दस्तावेजों का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन और उनकी पत्नी के नाम पर एक्सिस बैंक, बजाज हिंदुस्तान, भारती टेलीवेंचर्स, सिप्ला, फोर्टिस हेल्थकेयर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और एनएमडीसी सहित कई कंपनियों के शेयर रहे हैं.
सांसद ने वर्ष 2016 के संपत्ति विवरण का हवाला देते हुए करीब 36 लाख रुपये के शेयरों के खरीद मूल्य का दावा किया. उन्होंने सवाल किया कि अगर वर्तमान संपत्ति विवरण में शेयर निवेश शून्य बताया गया है, तो पहले खरीदे गए शेयरों का क्या हुआ और उन्हें बेचने पर कितनी रकम मिली? इसके साथ ही उन्होंने अधिकारी और उनके परिवार के पास करीब 850 ग्राम सोना होने का दावा किया. हीरा, पुखराज, रूबी, प्लेटिनम और चांदी जैसी कीमती वस्तुओं का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि इनकी मात्रा और वास्तविक कीमत स्पष्ट होनी चाहिए.
सांसद ने दावा किया कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अधिकारी और उनके करीबी के नाम पर मौजूद जमीनों का कुल मूल्य सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. उन्होंने इसे जांच का गंभीर विषय बताया. सुधाकर सिंह ने बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने सवाल किया कि जब किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर आरोप लग रहे हैं, तो इसकी जांच के लिए शिकायत कहां की जाए?
उन्होंने कहा, 'भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकायुक्त जैसी संस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार में लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है.' ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट जाने और बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित कराने की बात कही.
संपत्ति की जांच हो
सुधाकर सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई सहित सक्षम जांच एजेंसियों से पूरे मामले की पड़ताल कराने की मांग की. उनका कहना है कि जब आरोप एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर हैं, तो जांच भी निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए.
"150 करोड़ की अपनी संपत्ति और पौने दो सौ करोड़ की संपत्ति अपने गुर्गे रितेश रंजन, यही तो जांच का विषय है. ये हो गया करीब सवा तीन सौ-साढ़े तीन सौ करोड़. ये 20 पर्सेंट है, 80 पर्सेंट के कागज की वैरीवाई कर रहे हैं. मुख्यमंत्री से इस अधिकारी (कुंदन कृष्णन) की संपत्ति की जांच कराई जाए."- सुधाकर सिंह, सांसद, आरजेडी
सुधाकर सिंह बनाम कुंदन कृष्णन क्यों?
दरअसल, कुंदन कृष्णन और सुधाकर सिंह के बीच विवाद पहले भी सार्वजनिक हो चुका है. भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर सांसद ने सवाल उठाए थे. उन्होंने पुलिस कार्रवाई और तत्कालीन एसटीएफ नेतृत्व की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे. इसके बाद कुंदन कृष्णन की ओर से 5 करोड़ रुपये के मानहानि दावे से जुड़ा कानूनी नोटिस भेजा गया था. इसमें सार्वजनिक माफी की मांग भी की गई थी.
इसके जवाब में सुधाकर सिंह ने पीछे हटने के बजाय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर पूरे मामले में सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग की थी. उनका आरोप है कि कई मामलों में टेंडर रद्द हुए या दोबारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद वह इस लड़ाई को जारी रखेंगे.
जांच और अधिकारी के जवाब पर टिकी नजर
कुंदन कृष्णन पर सुधाकर सिंह के ताजा आरोपों के बाद बिहार की राजनीति और प्रशासनिक महकमे में यह मामला फिर चर्चा में है. एक तरफ पांच करोड़ रुपये के मानहानि विवाद के बीच सांसद लगातार संपत्ति से जुड़े नए दस्तावेज और दावे सामने रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.
अब सवाल है कि क्या बिहार सरकार इन संपत्तियों और कथित बेनामी जमीनों की जांच कराएगी? क्या आर्थिक अपराध इकाई या कोई स्वतंत्र एजेंसी इन आरोपों की पड़ताल करेगी? और सबसे अहम, क्या कुंदन कृष्णन इन आरोपों पर अपना पक्ष सार्वजनिक करेंगे? फिलहाल इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना बेहद जरूरी है.
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