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बंदूक की गूंज से बच्चों की किलकारी तक: बिहार के इस सरकारी स्कूल ने बदल डाली इतिहास की धारा, किताबों से पहले दीवारें बनी गुरु

बक्सर के खीरी गांव स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय ( ETV Bharat )

खौफ से उम्मीद तक का सफर: हालांकि इस सुनहरे वर्तमान के पीछे एक बेहद खौफनाक और काला अतीत छिपा हुआ है जो समाज की आंखें खोलने के लिए काफी है. साल 1990 के दशक में राजपुर प्रखंड का यह पूरा इलाका सिर्फ खौफ और बंदूकों की गूंज के लिए बदनाम माना जाता था. शाम होते ही लोग खौफ से घरों में कैद हो जाते थे.

ड्रेस कोड का अनोखा नियम: इस सरकारी स्कूल में अनुशासन का नियम इतना पक्का है कि बिना ड्रेस कोड के किसी भी बच्चे को प्रवेश की अनुमति नहीं है. यदि कोई बच्चा किसी वजह से स्कूल नहीं आ पाता है तो उसी दिन अभिभावक विद्यालय प्रशासन को अनुपस्थिति का कारण बताते हैं.

योग मुद्रा में दोपहर का भोजन: विद्यालय के भीतर अनुशासन की एक बिल्कुल अलग और सकारात्मक पहचान चारों तरफ दिखाई देती है. दोपहर को मध्याह्न भोजन के समय भी सभी बच्चे बिना किसी शोर-शराबे के बेहद शांति से योग मुद्रा में बैठकर एक पंक्ति में अपना भोजन ग्रहण करते हैं.

किताबों से पहले बोलती दीवारें: इस स्कूल की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां पढ़ाई किताबों से पहले दीवारों से शुरू होती है. स्कूल की हर एक दीवार ज्ञान का एक जीवंत पन्ना बन गई है, जिनमें से किसी पर महापुरुषों के विचार अंकित हैं तो किसी पर सामान्य ज्ञान. स्कूल की दीवारें खुद बच्चों को सामान्य ज्ञान, राज्यों की राजधानियां, योग और संस्कार सिखा देती हैं.

संस्कारों से सजी हुई लाइन: इस अनोखे विद्यालय में सुबह प्रार्थना के लिए बच्चे किसी घंटी की आवाज सुनकर नहीं दौड़ते हैं. यहां बच्चे अपने भीतर रचे-बसे संस्कारों की वजह से खुद-ब-खुद बेहद अनुशासित होकर एक सुंदर कतार में खड़े हो जाते हैं. विद्यालय में कदम रखते ही पूरी पाठशाला का अनुशासन देखते ही बनता है.

बक्सर: बिहार स्थित बक्सर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर राजपुर प्रखंड का खीरी गांव आज देश के लिए नजीर बन चुका है. यहां का उर्दू प्राथमिक सरकारी विद्यालय एक ऐसी खामोश क्रांति की कहानी लिख रहा है जो सीधे निजी स्कूलों के अहंकार को चुनौती देती है. यहां का अनुशासन और अनोखी व्यवस्था देखकर लोग दंग रह जाते हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

कलम से बदलती नई तकदीर: कहा जाता है कि उस दौर में हालत यह थी कि पुलिस भी शाम के समय इस इलाके की सड़कों पर निकलने से कतराती थी. लेकिन आज उसी खौफजदा धरती पर मासूम बच्चे मुस्कुराते हुए कविताएं सुनाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं और अपनी कलम से इस क्षेत्र की एक नई तकदीर लिख रहे हैं.

वीरान स्कूल में लौटी रौनक: प्रधानाध्यापक धनंजय मिश्रा पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि एक साल पहले 22 जुलाई 2025 को जब मैंने इस विद्यालय की जिम्मेदारी संभाली थी तब यहां बच्चों की संख्या 50 से भी कम हुआ करती थी.लेकिन शिक्षकों के हौसले ने हार नहीं मानी.

दीवारों पर लिखी सामान्य ज्ञान की जानकारी (ETV Bharat)

वंचित समाज को मिला अधिकार: प्रधानाध्यापक धनंजय मिश्रा ने आगे कहा कि शिक्षकों ने हार न मानते हुए गांव-गांव जाकर हर जाति और वर्ग के अभिभावकों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद आज यहां 154 बच्चे पढ़ रहे हैं. इस मुहिम से महाज (डोम) समाज के बच्चे भी आज पहली बार स्कूल की चौखट तक पहुंचे हैं.

"एक साल पहले 22 जुलाई 2025 को जब मैंने इस विद्यालय की जिम्मेदारी संभाली थी तब यहां बच्चों की संख्या 50 से भी कम हुआ करती थी.लेकिन शिक्षकों के हौसले ने हार नहीं मानी, उनकी कोशिशओं के बाद आज यहां 154 बच्चे पढ़ रहे हैं. इस मुहिम से महाज (डोम) समाज के बच्चे भी आज पहली बार स्कूल की चौखट तक पहुंचे हैं."- धनंजय मिश्रा, प्रधानाध्यापक

वाद्य-यंत्र सिखाते प्रधानाध्यापक (ETV Bharat)

दिखावे से दूर सच्ची लगन: प्रधानाध्यापक कहते हैं कि यहां के सात शिक्षक अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह जैसे मौकों पर फिजूलखर्ची करने के बजाय वह पैसा गरीब बच्चों की ड्रेस और किताबों पर खर्च करते हैं. उनके मुताबिक यह सब किसी कैमरे या पब्लिसिटी के लिए नहीं बल्कि समाज को जगाने के लिए किया जाता है.

सुपर से भी ऊपर स्कूल: वहीं स्थानीय अभिभावक सुनील कुमार लाल और आशुतोष कुमार लाल गर्व से कहते हैं कि इस सरकारी विद्यालय जैसा कड़ा अनुशासन और जीवन के ऊंचे संस्कार आज के बड़े-बड़े नामी निजी स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलते.यहां के बच्चों का आत्मविश्वास वाकई हर किसी को हैरान कर देता है.

दीवारों पर चित्रित महापुरुषों का चित्र (ETV Bharat)

"इस सरकारी विद्यालय जैसा कड़ा अनुशासन और जीवन के ऊंचे संस्कार आज के बड़े-बड़े नामी निजी स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलते.यहां के बच्चों का आत्मविश्वास वाकई हर किसी को हैरान कर देता है.ये सुपर से भी ऊपर स्कूल है."- आशुतोष कुमार लाल, अभिभावक

इमारत नहीं सोच बदलती है: यकीनन यह सरकारी स्कूल आज समाज को यह बड़ी सीख दे रहा है कि असली बदलाव बड़ी और शानदार इमारतों से नहीं बल्कि एक ईमानदार और नेक सोच से आता है. अगर नेतृत्व और नीयत साफ हो तो एक साधारण सरकारी स्कूल भी पूरे देश के लिए सबसे बड़ी मिसाल बन सकता है.

दीवारों पर चित्रकला से जानकारी देने की पहल (ETV Bharat)

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