एम्बुलेंस से हो रही थी शराब की तस्करी, भारी मात्रा में शराब के साथ चालक गिरफ्तार
बक्सर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है. यह शख्स एम्बुलेंस से शराब की तस्करी कर रहा था. पढ़ें..
Published : March 22, 2026 at 8:48 PM IST
बक्सर: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. तस्कर अब नए-नए हथकंडे अपनाकर कानून को चुनौती दे रहे हैं. ताजा मामला बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक एम्बुलेंस में छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद कर लिया. इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि शराब माफिया अब संवेदनशील सेवाओं का भी दुरुपयोग करने से नहीं हिचक रहे हैं.
गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई: राजपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की. थाना प्रभारी निवास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सघन जांच अभियान चलाया. असल में सूचना मिली थी कि एक एम्बुलेंस के जरिए यूपी से बिहार में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है. इसी इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सरेन्जा गांव के पास संदिग्ध एम्बुलेंस को रोका और तलाशी शुरू की.
बक्सर जिलान्तर्गत राजपुर थाना द्वारा 452.16 लीटर विदेशी शराब के साथ 01 एम्बुलेंस वाहन बरामद /जप्त किया गया|@bihar_police @IPRDBihar @buxaradmin #haintaiyaarhum pic.twitter.com/Z8QAmlyWPl— Buxar Police (@Buxarpolice) March 22, 2026
तलाशी के दौरान जो खुलासा हुआ, उसने सभी को चौंका दिया. एम्बुलेंस के भीतर से कुल 452.16 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई. इसमें अलग-अलग ब्रांड की 52 पेटी शराब बरामद हुई है. पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान मोनू कुमार के रूप में हुई है. वह पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के सदिसोपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है.
राजपुर पुलिस ने फेरा मंसूबे पर पानी: प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि यह शराब यूपी से देवलपुल के रास्ते बिहार लाई जा रही थी. एम्बुलेंस जैसे संवेदनशील वाहन का इस्तेमाल कर तस्कर पुलिस की नजर से बचना चाहते थे लेकिन राजपुर पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. इस घटना ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
क्या बोले अधिकारी?: थाना प्रभारी निवास कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस के माध्यम से शराब की तस्करी की जा रही थी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजपुर थाना क्षेत्र में शराब जब्त कर लिया. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा और इसमें शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.
"राजपुर थाना द्वारा 452.16 लीटर विदेशी शराब के साथ एक एम्बुलेंस वाहन को जब्त किया गया है. गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि एम्बुलेंस किसकी है और इसका उपयोग पहले भी तस्करी के लिए किया गया है या नहीं?"- निवास कुमार, थाना प्रभारी, राजपुर थाना
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