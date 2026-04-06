ETV Bharat / state

फिरौती के लिए युवक का अपहरण, पुलिस ने 6 घंटे के अंदर किया सकुशल बरामद

बक्सर में फिरौती के लिए युवक को अगवा कर लिया गया. हालांकि पुलिस ने 6 घंटे के अंदर उसे सकुशल बरामद कर लिया है.

Buxar Police
बक्सर एसपी शुभम आर्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बक्सर: बिहार की बक्सर पुलिस ने एक बार फिर अपनी सक्रियता, तत्परता और पेशेवर कार्यशैली का दमदार प्रदर्शन किया है. पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने तीन अलग-अलग गंभीर मामलों का खुलासा किया. इसमें हत्या और अपहरण कांड भी शामिल हैं. एसपी ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है.

सटीक सूचना पर तेज कार्रवाई: पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया. अपराधियों ने युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग की थी लेकिन बक्सर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की विशेष टीम ने बक्सर गोलंबर के पास घेराबंदी के दौरान अपहरणकर्ता युवक को छोड़कर भाग गए.

क्या बोले एसपी?: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया है. साथ ही भागने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस संबंध में बक्सर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

"हमारी विशेष टीम द्वारा अपहरण करने वाले अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई. इस क्रम में बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के गगौरा से इस घटना में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के क्रम में यह इनके द्वारा बताया गया कि अपहृत युवक को अन्य तीन साथियों के द्वारा उत्तरप्रदेश की ओर ले जाया जा रहा है. प्राप्त जानकारी पर बक्सर गोलम्बर के समीप घेराबंदी की गई पुलिस को देखकर गोलम्बर से कुछ दूरी पर अपहृत युवक को छोड़कर भाग गए."- शुभम आर्य, पुलिस अधीक्षक, बक्सर

जमीनी विवाद में हत्या: दूसरी बड़ी सफलता जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में मिली है. इस कांड में पुलिस ने न केवल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि वारदात में शामिल शूटर और सहयोगियों को भी दबोच लिया. जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और अपराध की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया.

महिला हत्याकांड का भी खुलासा: तीसरा मामला महिला की हत्या से जुड़ा है, जिसमें आपसी विवाद के चलते एक महिला की जान ले ली गई थी. इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी मां-बेटी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही एक विधि-विरुद्ध किशोरी को भी निरुद्ध किया गया.

ये भी पढ़ें: पूर्व सांसद का भतीजा गिरफ्तार, नशे की हालत में पुलिस से उलझने का आरोप

TAGGED:

अपहरण में युवक का अपहरण
KIDNAPPING IN KIDNAPPING
बक्सर पुलिस की बड़ी कामयाबी
BIHAR CRIME
BUXAR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.