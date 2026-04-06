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फिरौती के लिए युवक का अपहरण, पुलिस ने 6 घंटे के अंदर किया सकुशल बरामद

बक्सर एसपी शुभम आर्य ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार की बक्सर पुलिस ने एक बार फिर अपनी सक्रियता, तत्परता और पेशेवर कार्यशैली का दमदार प्रदर्शन किया है. पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने तीन अलग-अलग गंभीर मामलों का खुलासा किया. इसमें हत्या और अपहरण कांड भी शामिल हैं. एसपी ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है. सटीक सूचना पर तेज कार्रवाई: पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया. अपराधियों ने युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग की थी लेकिन बक्सर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की विशेष टीम ने बक्सर गोलंबर के पास घेराबंदी के दौरान अपहरणकर्ता युवक को छोड़कर भाग गए. क्या बोले एसपी?: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया है. साथ ही भागने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस संबंध में बक्सर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.