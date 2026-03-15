पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे गिरफ्तार, नशे की हालत में पुलिस से उलझने का आरोप
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है. उन पर नशे की हालत में पुलिस से उलझने का आरोप है. पढ़ें..
Published : March 15, 2026 at 3:59 PM IST
बक्सर: महाराजगंज के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह को बक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार वाहन जांच के दौरान उन्हें नशे की हालत में पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया. जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत वीर कुंवर सिंह सेतु से शनिवार की शाम को उनको अरेस्ट किया गया.
क्या है आरोप?: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार की शाम उत्तर प्रदेश की ओर से बक्सर की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की नियमित जांच की जा रही थी. इसी दौरान सुरक्षा में तैनात जवानों ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया. गाड़ी में सवार युवक ने रुकने के बाद पुलिसकर्मियों से तीखी बहस शुरू कर दी और कथित तौर पर धौंस दिखाने की कोशिश की.
वहीं, स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद जवानों ने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दी. वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद संबंधित युवक को औद्योगिक थाना लाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है.
औधोगिक थाना प्रभारी ने भी शराब पीने की पुष्टि की है. वहीं, मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि तलाशी के दौरान किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है.
क्या कहते हैं अधिकारी?: इस पूरे मामले पर जब सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि की है. एसडीपीओ ने बताया कि शराब पीने के मामले में गिरफ्तारी हुई है.
"संबंधित व्यक्ति को नशे की हालत में पकड़ा गया है. नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. हालांकि तलाशी के दौरान किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है."- गौरव पांडेय, सदर एसडीपीओ, बक्सर
कौन हैं सुधीर सिंह?: गिरफ्तार सुधीर सिंह राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता दीनानाथ सिंह विधायक थे, जिनका पिछले साल जुलाई में निधन हुआ था. उनके चाचा प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज से सांसद रहे हैं. वहीं उनके चचेरे भाई रणधीर सिंह फिलहाल सारण जिले के मांझी विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक हैं.
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