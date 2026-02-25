जयमाल के मंच पर दुल्हन को गोली मारने वाला सिरफिरा आशिक गिरफ्तार, पीड़िता की हालत नाजुक
बक्सर पुलिस ने उस सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने जयमाल के मंच पर दुल्हन को गोली मारी थी. पढ़ें..
Published : February 25, 2026 at 7:07 PM IST
बक्सर: मंगलवार की रात बक्सर में जयमाल के मंच पर दुल्हन को गोली मार दी गई थी. करीब 13 घंटे बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसपी शुभम आर्य ने बताया कि लगातार छापेमारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि घटना की पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. वहीं, एसपी ने कहा कि आरोपी से पूछताछ चल रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.
"आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. वारदात में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. घायल दुल्हन का इलाज चल रहा है."- शुभम आर्य, पुलिस अधीक्षक, बक्सर
बक्सर जिलांतर्गत मुफ्फसिल थाना के चौसा में जयमाला कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा दुल्हन को गोली मारकर घायल करने की घटना पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2/1@bihar_police @buxaradmin @IPRDBihar @BiharHomeDept #HainTaiyaarHum pic.twitter.com/Qrh7SoGtL1— Buxar Police (@Buxarpolice) February 25, 2026
घटना के पीछे प्रेम प्रसंग?: स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी युवक और घायल दुल्हन पड़ोसी हैं. दोनों के बीच पहले से प्रेम-प्रसंग की चर्चा थी. दुल्हन की शादी तय होने से आरोपी नाराज था और इसी रंजिश में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.
जयमाल के दौरान मारी गई थी गोली: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमनपुर गांव से बारात चौसा पहुंची थी. शादी समारोह पूरे धूमधाम से चल रहा था. जयमाल के लिए जैसे ही दुल्हन मंच पर पहुंची, तभी उसका कथित प्रेमी अचानक मंच पर चढ़ आया और दुल्हन को गोली मार दी.
गोली लगते ही दुल्हन मंच पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी. समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.
दुल्हन का चल रहा है इलाज: घटना के तुरंत बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल दुल्हन को सदर अस्पताल बक्सर लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया. फिलहाल दुल्हन का इलाज वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. परिजनों ने बताया कि गोली दुल्हन शरीर के नाजुक हिस्से में लगी है, जिससे उसकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.
