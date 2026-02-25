ETV Bharat / state

जयमाल के मंच पर दुल्हन को गोली मारने वाला सिरफिरा आशिक गिरफ्तार, पीड़िता की हालत नाजुक

बक्सर में सिरफिरा आशिक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

बक्सर: मंगलवार की रात बक्सर में जयमाल के मंच पर दुल्हन को गोली मार दी गई थी. करीब 13 घंटे बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसपी शुभम आर्य ने बताया कि लगातार छापेमारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि घटना की पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. वहीं, एसपी ने कहा कि आरोपी से पूछताछ चल रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. "आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. वारदात में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. घायल दुल्हन का इलाज चल रहा है."- शुभम आर्य, पुलिस अधीक्षक, बक्सर घटना के पीछे प्रेम प्रसंग?: स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी युवक और घायल दुल्हन पड़ोसी हैं. दोनों के बीच पहले से प्रेम-प्रसंग की चर्चा थी. दुल्हन की शादी तय होने से आरोपी नाराज था और इसी रंजिश में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.