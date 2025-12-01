ETV Bharat / state

बिहार में बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़! 18 गिरफ्तार, 82 ATM कार्ड बरामद.. जानें ठगी का तरीका

बक्सर साइबर अपराध ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार के बक्सर में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. नगर थाना क्षेत्र के पीपी रोड स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 18 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी फर्जी गेमिंग ऐप और ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर लोगों को लुभाते थे और उनके बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ा रहे थे. गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी: बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीपी रोड स्थित एक बैंक के पास किराए के कमरे में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का अड्डा चल रहा है. पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और 18 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के युवक शामिल हैं. फर्जी गेमिंग ऐप से ठगी का तरीका: आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे. ये लोग फर्जी गेमिंग ऐप तैयार करते थे और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें तेजी से प्रचारित करते थे. ऐप में सट्टेबाजी जैसे आकर्षक फीचर दिखाए जाते थे. जैसे ही कोई व्यक्ति ऐप में पैसे लगाता था, उसके बैंक खाते की गोपनीय जानकारी गिरोह के पास पहुंच जाती थी. इसके बाद धीरे-धीरे पूरा खाता खाली कर दिया जाता था. रोजाना 4-5 लाख की ठगी: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क रोजाना औसतन 4 से 5 लाख रुपये की ठगी कर रहा था. ठगी की रकम को कई लेयर में अलग-अलग बैंक खातों में घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी, ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो जाए. पुलिस का मानना है कि पिछले कई महीनों से यह गिरोह लाखों-करोड़ों की ठगी कर चुका है.