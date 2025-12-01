ETV Bharat / state

बिहार में बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़! 18 गिरफ्तार, 82 ATM कार्ड बरामद.. जानें ठगी का तरीका

बक्सर पुलिस ने फर्जी गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी में 18 साइबर ठग गिरफ्तार, 82 ATM कार्ड बरामद.

बक्सर: बिहार के बक्सर में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. नगर थाना क्षेत्र के पीपी रोड स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 18 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी फर्जी गेमिंग ऐप और ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर लोगों को लुभाते थे और उनके बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ा रहे थे.

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी: बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीपी रोड स्थित एक बैंक के पास किराए के कमरे में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का अड्डा चल रहा है. पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और 18 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के युवक शामिल हैं.

फर्जी गेमिंग ऐप से ठगी का तरीका: आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे. ये लोग फर्जी गेमिंग ऐप तैयार करते थे और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें तेजी से प्रचारित करते थे. ऐप में सट्टेबाजी जैसे आकर्षक फीचर दिखाए जाते थे. जैसे ही कोई व्यक्ति ऐप में पैसे लगाता था, उसके बैंक खाते की गोपनीय जानकारी गिरोह के पास पहुंच जाती थी. इसके बाद धीरे-धीरे पूरा खाता खाली कर दिया जाता था.

रोजाना 4-5 लाख की ठगी: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क रोजाना औसतन 4 से 5 लाख रुपये की ठगी कर रहा था. ठगी की रकम को कई लेयर में अलग-अलग बैंक खातों में घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी, ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो जाए. पुलिस का मानना है कि पिछले कई महीनों से यह गिरोह लाखों-करोड़ों की ठगी कर चुका है.

भारी मात्रा में सामग्री बरामद: छापेमारी में पुलिस ने 82 एटीएम कार्ड, 9 एक्टिव पासबुक, 5 चेकबुक के अलावा कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट डिवाइस बरामद किए हैं. इन उपकरणों का इस्तेमाल फर्जी ऐप बनाने और ठगी संचालन में किया जा रहा था. आरोपियों के पास पहले से ही सैकड़ों बैंक खातों का डेटा मौजूद था.

गिरफ्त में मास्टरमाइंड: पुलिस ने पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड अजीत कुमार जयसवाल और अमन जयसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है. दोनों अलग-अलग राज्यों से बेरोजगार युवकों को लाते थे, उन्हें साइबर ठगी के गुर सिखाते थे और फिर फर्जी ऐप बनवाकर ठगी करवाते थे. पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क, फंडिंग सोर्स और अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है.

मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच: एसपी ने आगे बताया कि बक्सर पुलिस इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से भी कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि ठगी का पैसा कहां-कहां ट्रांसफर किया गया और फर्जी खाते खोलने में किसी बैंक कर्मचारी या बाहरी गैंग की भूमिका तो नहीं है. साइबर थाना में कांड संख्या 55/25 दर्ज कर लिया गया है और तकनीकी जांच तेजी से जारी है. पड़ोसी राज्यों में भी छानबीन शुरू कर दी गई है.

"यह एक अत्यंत संगठित और खतरनाक साइबर ठगी का नेटवर्क था, जो रोजाना 4 से 5 लाख रुपये की ठगी कर रहा था. आरोपी फर्जी गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को लालच देते थे और उनके बैंक खातों की संवेदनशील जानकारी चुराकर पूरा पैसा साफ कर देते थे."- शुभम आर्य, एसपी, बक्सर

