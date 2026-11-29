'सनातन का ध्वज कोई नहीं रोक सकता', धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष पर भड़के गिरिराज सिंह
Giriraj Singh Attacks Opposition: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सनातन, धर्म और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को खुली चुनौती दी. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : November 29, 2026 at 2:38 PM IST
बक्सर: बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जारी विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि भारत, पाकिस्तान, मलेशिया या बांग्लादेश नहीं है, बल्कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की धरती है. सनातन के ध्वज को कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि बक्सर भगवान श्रीराम और महर्षि विश्वामित्र की ऐतिहासिक भूमि है. यहां से ऐसा इतिहास रचा जाएगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी.
धीरेंद्र शास्त्री के विरोध पर इतिहास का हवाला
बक्सर में धीरेंद्र शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर हो रहे विरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी विरोध की बातें कही गई थीं लेकिन विरोध करने वाले सामने नहीं आए और वहां कथा आयोजित हुई. उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का प्रसंग उठाते हुए कहा कि त्रेता युग में भी यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश की गई थी और आज भी कुछ लोग उसी तरह की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं.
गिरिराज सिंह ने बाबा बागेश्वर और बाबा राजाराम का उल्लेख करते हुए कहा कि बक्सर की धरती से भी ऐसा इतिहास बनाया जाएगा, जिसका संदेश देशभर में जाएगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब बहुजन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ अनिल बिल्डर सहित कुछ लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री के बयानों और प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विरोध जताया है. विरोध करने वालों का तर्क है कि बक्सर ज्ञान और शिक्षा की भूमि है, यहां अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए.
"यह पाकिस्तान-बांग्लादेश नहीं, श्रीराम की धरती है. सनातन का ध्वज कोई नहीं रोक सकता. बक्सर से रचा जाएगा ऐसा इतिहास, जिसकी गूंज दूर तक जाएगी."- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री
अखिलेश के पुराने वादों पर मांगा हिसाब
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर गिरिराज सिंह ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में भगवा लहराएगा. उन्होंने अखिलेश यादव के चुनावी वादों पर सवाल उठाते हुए किसानों की कर्जमाफी और बच्चों को टैबलेट देने के पुराने वादों का हिसाब मांगा. उन्होंने विपक्ष की राजनीति को वादों और आरोपों तक सीमित बताते हुए कहा कि जनता अब पुराने वादों का जवाब चाहती है.
SIR और परिसीमन पर राहुल गांधी को चुनौती
एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भी केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा जताती है, लेकिन हारने पर उसी प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है. गिरिराज सिंह ने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और झारखंड का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से इन राज्यों के संदर्भ में अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती दी.
अपराधियों के सफाए का दावा
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पूछे गए सवाल पर गिरिराज सिंह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी के बीच अंतर समझना जरूरी है. जमीन विवाद जैसे मामलों को व्यक्तिगत विवाद बताते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की एक संगठित प्रवृत्ति और गिरोह होता है. ऐसे अपराधियों का सफाया किया जाएगा.
रामरेखा घाट से शुरू हुई पंचकोशी परिक्रमा
रविवार को बक्सर की धरती पर ऐसा ही अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब ऐतिहासिक पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ होते ही रामरेखा घाट से लेकर अहिरौली तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. गंगा की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाने और भगवान श्रीराम की स्मृतियों से जुड़े धार्मिक स्थलों पर शीश नवाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु बक्सर पहुंचे हैं.
इस धार्मिक आयोजन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी बक्सर पहुंचे थे. महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि से उन्होंने भगवान श्रीराम के प्रसंग के बहाने विपक्ष पर राजनीतिक तंज कसा. उन्होंने कहा, 'महर्षि विश्वामित्र की यह धरती है. जब-जब राक्षसों का उत्पात बढ़ेगा, तब-तब यज्ञ की रक्षा के लिए राम आएंगे.'
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