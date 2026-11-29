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'सनातन का ध्वज कोई नहीं रोक सकता', धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष पर भड़के गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला ( ETV Bharat )

धीरेंद्र शास्त्री के विरोध पर इतिहास का हवाला

बक्सर में धीरेंद्र शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर हो रहे विरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी विरोध की बातें कही गई थीं लेकिन विरोध करने वाले सामने नहीं आए और वहां कथा आयोजित हुई. उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का प्रसंग उठाते हुए कहा कि त्रेता युग में भी यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश की गई थी और आज भी कुछ लोग उसी तरह की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं.