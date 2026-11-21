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गंदे तालाब और अव्यवस्थाओं के बीच गुजरेंगे हजारों श्रद्धालु, बक्सर की पंचकोशी परिक्रमा से पहले की तस्वीर देखिए

बक्सर में पंचकोशी परिक्रमा से पहले अव्यवस्था ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार के बक्सर की पहचान केवल ऐतिहासिक शहर के रूप में नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम की स्मृतियों से जुड़ी धार्मिक धरती के रूप में भी है. आगामी 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाली पंचकोशी परिक्रमा में अहिरौली, नदांव, भभुअर, बड़का नुआंव और चरित्रवन में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही होगी.

पांचों पड़ावों पर बदहाल रास्ते