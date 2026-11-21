गंदे तालाब और अव्यवस्थाओं के बीच गुजरेंगे हजारों श्रद्धालु, बक्सर की पंचकोशी परिक्रमा से पहले की तस्वीर देखिए
Buxar Panchkoshi Parikrama:29 नवंबर से शुरू हो रही बक्सर की पंचकोशी परिक्रमा, लेकिन, यहां के बदहाल रास्ते, जलजमाव और अतिक्रमण बड़ी चुनौती है. रिपोर्ट-उमेश पांडे
Published : November 21, 2026 at 8:02 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर की पहचान केवल ऐतिहासिक शहर के रूप में नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम की स्मृतियों से जुड़ी धार्मिक धरती के रूप में भी है. आगामी 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाली पंचकोशी परिक्रमा में अहिरौली, नदांव, भभुअर, बड़का नुआंव और चरित्रवन में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही होगी.
पांचों पड़ावों पर बदहाल रास्ते
धार्मिक विरासत और पंचकोशी परिक्रमा को पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने के दावे वर्षों से होते रहे हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग है. पांचों पड़ावों तक पहुंचने वाले बदहाल संपर्क मार्ग, जलजमाव और बुनियादी सुविधाओं का अभाव व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है. सड़क, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.
क्या है पंचकोशी परिक्रमा का पौराणिक महत्व
त्रेतायुग में ताड़का राक्षस का वध करने के बाद भगवान राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र एवं 84 हजार साधु संतों के साथ नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए रामरेखा घाट पर स्नान कर पांच कोस की यात्रा शुरू की थी. पहले पड़ाव अहिरौली में अहिल्या का उद्धार कर पूड़ी पकवान का प्रसाद ग्रहण किया और दूसरे पड़ाव नदांव स्थित नारद मुनि के आश्रम में खिचड़ी चोखा का भोग लगाया.
सत्तू मूली से लेकर लिट्टी चोखा तक की अनूठी परंपरा
यात्रा के तीसरे पड़ाव में भार्गव ऋषि के आश्रम भभुअर पहुंचकर तालाब में स्नान किया और दही चूड़ा का प्रसाद ग्रहण किया. चौथे पड़ाव में उद्दालक ऋषि के आश्रम बड़का नुआंव पहुंचकर सत्तू मूली का भोग लगाया गया. अंतिम पड़ाव चरित्रवन के विश्राम सरोवर में स्नान कर लिट्टी चोखा का भोग लगाने के बाद भगवान श्रीराम मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए थे.
आस्था के केंद्र में बदहाल रास्तों का दर्द
स्थानीय सह प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. एसएन सिंह का मानना है कि, श्रीराम चंद्र जी ने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के दौरान इन पांच जगहों पर परिभ्रमण किया था, जो बाद में धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया. लेकिन आज अहिरौली से नदांव तक जाने के लिए ना तो सही सड़क है और ना ही कोई सुविधा. पैदल या गाड़ी से भी कई बार गिरते पड़ते नदांव पहुंचना पड़ता है.
"मान्यता की बात है तो यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के रहनुमाओं और राजनीति में लोगों की आस्था नहीं है. अहिरौली में ना सड़क है, ना कोई सुविधा है." -डॉ. एसएन सिंह, चिकित्सक
खेल मैदानों की जगह जलकुंभी
नदांव की कहानी केवल धार्मिक स्थल की बदहाली तक सीमित नहीं है. यहां कभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित होती थीं और ये मैदान खिलाड़ियों की प्रतिभा व बक्सर की खेल पहचान के गवाह रहे हैं. आज उन्हीं मैदानों पर जलजमाव और जलकुंभी का कब्जा दिखाई दे रहा है. स्थानीय मुखिया पिंकी ने इस बदहाली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है.
"विकास के नाम पर घोषणाएं होती रहीं, लेकिन धरातल पर हालात नहीं बदले. सड़क जर्जर है. तालाब में जलकुंभी उगी है. प्रशासन को इसे साफ कराना चाहिए." -पिंकी, स्थानीय मुखिया
16 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप
ग्रामीणों ने नारद मुनि के आश्रम की करीब 16 बीघा जमीन पर भू-माफियाओं के कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है, हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन से सवाल है कि जमीन का वास्तविक रिकॉर्ड क्या है और अतिक्रमण की शिकायतों की जांच कब होगी. खेल मैदानों और धार्मिक विरासत से जुड़ी इस बेशकीमती जमीन के संरक्षण की जिम्मेदारी आखिर किसकी है.
चुनावी वादों में सिमटा मुद्दा
वरिष्ठ पत्रकार विमल कुमार के अनुसार, जनप्रतिनिधि व्यवस्था को लेकर बड़े दावे करते हैं, लेकिन एक साल बीतते ही हालात फिर वही रहते हैं. सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं है और तालाब साफ नहीं होने के कारण श्रद्धालु गंदे पानी में स्नान करने को मजबूर होते हैं. चुनाव आते ही पंचकोशी के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन सत्ता में आते ही नेता इसे भूल जाते हैं.
"सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं है और तालाब साफ नहीं हैं, जिससे लोग गंदे पानी में स्नान करने पर मजबूर होते हैं. चुनाव में पंचकोशी के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन सत्ता में आते ही नेता भूल जाते हैं." -विमल कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
समीक्षा बैठक के बाद भी सार्वजनिक निगरानी की दरकार
पंचकोशी मेले की तैयारियों को लेकर 17 नवंबर 2026 को जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में समाहरणालय में समीक्षा बैठक हुई थी. इसमें पांचों पड़ावों पर विशेष स्वच्छता अभियान, शुद्ध पेयजल, निर्बाध बिजली, शौचालय और संपर्क मार्गों की मरम्मत के निर्देश दिए गए. साथ ही प्रवेश और निकास द्वार, सौंदर्यीकरण, चिकित्सा दल, प्राथमिक उपचार, भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया.
बजट और कार्यों का सार्वजनिक हो हिसाब
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से समयबद्ध कार्ययोजना और प्रगति प्रतिवेदन तो मांगा है, लेकिन अब जरूरत केवल निर्देश जारी करने की नहीं बल्कि काम की सार्वजनिक निगरानी की है. किस विभाग को कौन-सी जिम्मेदारी मिली, कितना बजट स्वीकृत हुआ और कितनी राशि खर्च हुई, इसका विवरण सामने आना चाहिए. पांचों पड़ावों पर अब तक कितने काम पूरे हुए हैं, इन सवालों का जवाब भी सार्वजनिक होना जरूरी है.
दीर्घकालिक योजना और प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा
बक्सर को केवल पांच दिनों के आयोजन की तैयारी नहीं, बल्कि पांचों पड़ावों के लिए एक दीर्घकालिक विकास योजना चाहिए. संपर्क मार्गों का स्थायी निर्माण, सार्वजनिक जमीन का सत्यापन, अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच, खेल मैदानों का पुनरुद्धार और नियमित रखरखाव इस दिशा में जरूरी कदम हैं.
देखना यह होगा कि इस बार श्रद्धालुओं को विकास की बदली हुई तस्वीर दिखेगी या फिर सरकारी घोषणाओं के बीच गड्ढों और जलजमाव से होकर ही आस्था का रास्ता तय करना पड़ेगा.
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