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दरवाजा खटखटाकर गेट खुलवाया, फिर लड़की को मारी गोली, हत्या से सनसनी

इसके बाद जैसे ही श्वेता ने दरवाजा खोला, बाहर खड़े युवक ने उस पर अचानक फायरिंग कर दी. गोली लगते ही श्वेता जान बचाने के लिए अंदर की ओर भागी लेकिन पीठ में भी गोली मार दी. इस कारण कुछ ही कदम जाकर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

आराम कर रहे थे घर के सभी सदस्य: घटना बुधवार दोपहर की है, जब घर के सभी सदस्य आराम कर रहे थे. श्वेता घर के अंदर कपड़े धो रही थी. इसी दौरान किसी ने दरवाजा खटखटाया. जब श्वेता ने पूछा कि कौन है तो बाहर से कोई जवाब नहीं मिला.

इंटर की छात्रा है मृतक: मृतक की पहचान बबलू उपाध्याय की 16 वर्षीय बेटी श्वेता कुमारी के रूप में हुई है. वह इस वर्ष इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन की तैयारी कर रही थी. एक होनहार छात्रा की इस तरह हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

बक्सर: बिहार के बक्सर में अपराधी ने घर में घुसकर छात्रा को मार डाला. दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. मामला जिले के कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के अरियांव गांव का है. जहां इंटर की छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था. घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए. पूरे गांव में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है.

क्या बोले परिजन?: मृतका के चाचा सोनू उपाध्याय ने घटना के पीछे तीन महीना पुराना विवाद बताया. उन्होंने बताया, 'श्वेता अपनी सहेली के साथ चौगाई पढ़ने जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई. इसके बाद सहेली ने अपने भाई को बुलाया और दोनों बाइक से घर लौटने लगे. इसी दौरान आरोपी ने रास्ते में रोककर विवाद किया और मारपीट भी की. बाद में सहेली के भाई द्वारा आरोपी की पिटाई भी कराई गई थी. तभी से आरोपी रंजिश पाल रहा था और कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था.'

परिजनों का आरोप है कि आरोपी पिछले चार दिनों से गांव में नई बाइक और पिस्टल लेकर घूम रहा था और घटना को अंजाम देने की फिराक में था. घटना के दिन भी उसने मौका देखकर घर पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया. मृतका की मां ने भी आरोपी की पहचान कर ली है.

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई. फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी बुलाया गया, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. एसपी शुभम आर्य ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है.

"प्रथम दृष्टया मामला आपसी परिचय और पुराने विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. आरोपी और मृतका एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक-दूसरे को जानते थे. सभी पहुलओं पर जांच चल रही है."- शुभम आर्य, पुलिस अधीक्षक, बक्सर

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