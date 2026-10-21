ETV Bharat / state

विजयादशमी के बाद भी बिहार के इस गांव में जिंदा रहता है रावण, 250 साल से चली आ रही परंपरा

दशहरे के बाद भी यहां जिंदा है 'रावण'! ( ETV Bharat )

बक्सर के कुकुढ़ा की कहानी सिर्फ दशहरा के बाद रावण वध करने की नहीं है. यह उस सांस्कृतिक विरासत की कहानी है, जिसे गांव के लोगों ने पीढ़ियों से संभालकर रखा है. देश के अधिकांश हिस्सों में विजयादशमी के साथ रावण दहन का अध्याय समाप्त हो जाता है, लेकिन कुकुढ़ा में शरद पूर्णिमा तक रामलीला की कथा चलती रहती है. इसके बाद राम-रावण युद्ध और रावण वध के साथ आयोजन संपन्न होता है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

दशहरे के बाद भी यहां जिंदा है 'रावण'!

कुकुढ़ा गांव में विजयादशमी के बाद भी रावण जिंदा रहता है. करीब 250 साल पुरानी परंपरा के तहत गांव में शरद पूर्णिमा तक रामलीला का मंचन होता है और इसके बाद ही रावण वध किया जाता है. यही विशेषता इस गांव के रामलीला को खास पहचान दिलाती है. इसकी शुरुआत किसने की? शरद पूर्णिमा को ही क्यों चुना गया? रविवार या मंगलवार पड़ने पर रावण वध अगले दिन करने की मान्यता कैसे बनी? ये आज भी रहस्य बना हुआ है.

''इस परंपरा की शुरुआत कब और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी नहीं है. हालांकि, गांव में लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा को आज भी उसी उत्साह के साथ निभाया जा रहा है.''- लक्ष्मण राम, स्थानीय ग्रामीण

शरद पूर्णिमा के बाद होता है रावण दहन

ग्राम पंचायत कुकुढ़ा में रावण वध की तारीख देश के दूसरे हिस्सों में प्रचलित परंपरा से अलग है. यहां नवरात्र और विजयादशमी के साथ रामलीला का समापन नहीं होता, बल्कि ग्रामीण शरद पूर्णिमा तक रामायण के प्रसंगों का मंचन जारी रखते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, इस बार शरद पूर्णिमा के दिन रविवार पड़ने के कारण रावण वध का आयोजन अगले दिन 26 अक्टूबर को किया जाएगा.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

रविवार या मंगलवार पड़ा तो आयोजन अगले दिन

मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन रविवार या मंगलवार पड़ने अथवा बारिश होने की स्थिति में रावण वध अगले दिन किया जाता है. इस बार शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर को पड़ रही है और उस दिन रविवार है. इसलिए सोमवार को रावण वध का आयोजन होगा.

''इस बार शरद पूर्णिमा के दिन रविवार पड़ने के कारण रावण वध का आयोजन अगले दिन 26 अक्टूबर को किया जाएगा. इस कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन रविवार या मंगलवार पड़ने पर रावण वध अगले दिन किया जाता है.''- सुभाष, स्थानीय ग्रामीण

बिहार के कुकुढ़ा की रामलीला क्यों है खास? (ETV Bharat)

15 से 17 दिनों तक रामायण के प्रसंगों का मंचन

कुकुढ़ा की रामलीला की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबा आयोजन है. यहां लगभग 15 से 17 दिनों तक रामायण के अलग-अलग प्रसंगों का मंचन किया जाता है. भगवान राम के वनवास से लेकर सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा, लंका दहन और राम-रावण युद्ध तक की लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं. हर दिन मंचन के साथ रामायण की कथा आगे बढ़ती है. पात्रों के संवाद, युद्ध के दृश्य और धार्मिक प्रसंग दर्शकों को आकर्षित करते हैं. गांव के बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं इस आयोजन से जुड़े रहते हैं.