विजयादशमी के बाद भी बिहार के इस गांव में जिंदा रहता है रावण, 250 साल से चली आ रही परंपरा
बिहार में एक ऐसा गांव है जहां विजयदशमी में भी रावण का वध नहीं होता. इसके पीछे क्या है कहानी? देखें रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : October 21, 2026 at 2:31 PM IST
बक्सर: देशभर में विजयादशमी के दिन रावण वध के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव संपन्न हो जाता है. दशहरा बीतते ही अधिकांश जगहों पर रावण के पुतले राख में तब्दील हो जाते हैं. लेकिन बिहार के बक्सर जिले के कुकुढ़ा पंचायत में कहानी कुछ अलग है.
विजयादशमी बीती लेकिन अभी बाकी है रावण वध
बक्सर के कुकुढ़ा की कहानी सिर्फ दशहरा के बाद रावण वध करने की नहीं है. यह उस सांस्कृतिक विरासत की कहानी है, जिसे गांव के लोगों ने पीढ़ियों से संभालकर रखा है. देश के अधिकांश हिस्सों में विजयादशमी के साथ रावण दहन का अध्याय समाप्त हो जाता है, लेकिन कुकुढ़ा में शरद पूर्णिमा तक रामलीला की कथा चलती रहती है. इसके बाद राम-रावण युद्ध और रावण वध के साथ आयोजन संपन्न होता है.
दशहरे के बाद भी यहां जिंदा है 'रावण'!
कुकुढ़ा गांव में विजयादशमी के बाद भी रावण जिंदा रहता है. करीब 250 साल पुरानी परंपरा के तहत गांव में शरद पूर्णिमा तक रामलीला का मंचन होता है और इसके बाद ही रावण वध किया जाता है. यही विशेषता इस गांव के रामलीला को खास पहचान दिलाती है. इसकी शुरुआत किसने की? शरद पूर्णिमा को ही क्यों चुना गया? रविवार या मंगलवार पड़ने पर रावण वध अगले दिन करने की मान्यता कैसे बनी? ये आज भी रहस्य बना हुआ है.
''इस परंपरा की शुरुआत कब और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी नहीं है. हालांकि, गांव में लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा को आज भी उसी उत्साह के साथ निभाया जा रहा है.''- लक्ष्मण राम, स्थानीय ग्रामीण
शरद पूर्णिमा के बाद होता है रावण दहन
ग्राम पंचायत कुकुढ़ा में रावण वध की तारीख देश के दूसरे हिस्सों में प्रचलित परंपरा से अलग है. यहां नवरात्र और विजयादशमी के साथ रामलीला का समापन नहीं होता, बल्कि ग्रामीण शरद पूर्णिमा तक रामायण के प्रसंगों का मंचन जारी रखते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, इस बार शरद पूर्णिमा के दिन रविवार पड़ने के कारण रावण वध का आयोजन अगले दिन 26 अक्टूबर को किया जाएगा.
रविवार या मंगलवार पड़ा तो आयोजन अगले दिन
मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन रविवार या मंगलवार पड़ने अथवा बारिश होने की स्थिति में रावण वध अगले दिन किया जाता है. इस बार शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर को पड़ रही है और उस दिन रविवार है. इसलिए सोमवार को रावण वध का आयोजन होगा.
''इस बार शरद पूर्णिमा के दिन रविवार पड़ने के कारण रावण वध का आयोजन अगले दिन 26 अक्टूबर को किया जाएगा. इस कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन रविवार या मंगलवार पड़ने पर रावण वध अगले दिन किया जाता है.''- सुभाष, स्थानीय ग्रामीण
15 से 17 दिनों तक रामायण के प्रसंगों का मंचन
कुकुढ़ा की रामलीला की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबा आयोजन है. यहां लगभग 15 से 17 दिनों तक रामायण के अलग-अलग प्रसंगों का मंचन किया जाता है. भगवान राम के वनवास से लेकर सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा, लंका दहन और राम-रावण युद्ध तक की लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं. हर दिन मंचन के साथ रामायण की कथा आगे बढ़ती है. पात्रों के संवाद, युद्ध के दृश्य और धार्मिक प्रसंग दर्शकों को आकर्षित करते हैं. गांव के बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं इस आयोजन से जुड़े रहते हैं.
विजयादशमी के बाद भी रामलीला का उत्साह
यहां रामलीला का उद्देश्य केवल रावण का पुतला जलाना नहीं, बल्कि रामायण के प्रसंगों के जरिए धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखना भी है. यही वजह है कि विजयादशमी बीत जाने के बाद भी गांव में रामलीला का उत्साह बना रहता है.
गांव के चार स्थानों पर होती है रामलीला
इस गांव के रामलीला की एक और विशेषता इसका आयोजन स्थल है. यहां रामायण के प्रसंगों का मंचन किसी एक मंच पर नहीं, बल्कि गांव के चार अलग-अलग स्थानों पर खुले मैदानों में किया जाता है. इस व्यवस्था से गांव के विभिन्न हिस्सों के लोगों को आयोजन से जुड़ने का अवसर मिलता है. रामलीला देखने के लिए ग्रामीणों के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.
संवाद और अभिनय भी रामलीला में बेमिसाल
कलाकार अपने अभिनय और संवादों के जरिए रामायण की घटनाओं को जीवंत करते हैं. हर दिन कथा आगे बढ़ने के साथ दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है. सभी की निगाहें अंतिम दिन होने वाले राम-रावण युद्ध और रावण वध पर टिकी रहती हैं. इस तरह कुकुढ़ा की रामलीला धार्मिक आयोजन के साथ गांव के सामाजिक जीवन का भी अहम हिस्सा बनी हुई है.
हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल है कुकुढ़ा की रामलीला
कुकुढ़ा की यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है. यह गांव की साझा सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक है. यहां की रामलीला हिंदू-मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल पेश करती है. रामायण के प्रसंगों का मंचन और उससे जुड़ा सामूहिक उत्सव गांव के लोगों को एक साथ जोड़ता है. रामलीला देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों लोगों के पहुंचने की परंपरा इस आयोजन को और खास बनाती है.
''कुकुढ़ा में शरद पूर्णिमा के अवसर पर रावण वध करने की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है. इसके पीछे की वास्तविक वजह क्या है, इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं है. इसके बावजूद गांव के लोग इस परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते आ रहे हैं.''- हरेंद्र सिंह कुशवाहा, स्थानीय ग्रामीण
आज भी जिंदा है परंपरा
इन सवालों के स्पष्ट जवाब भले ही उपलब्ध न हों, लेकिन गांव के लोगों की आस्था और सामूहिक भागीदारी ने इस परंपरा को आज भी जीवित रखा है. यही वजह है कि विजयादशमी के बाद भी बक्सर के कुकुढ़ा में रावण जिंदा रहता है और शरद पूर्णिमा के बाद ही उसका वध होता है.
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