बक्सर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर आंदोलन में बवाल, RPF ने किया बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी
बक्सर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर चक्का जाम से पहले आरपीएफ ने लोगों को रोक लिया जिससे आंदोलन उग्र हुआ तो प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी-
Published : July 18, 2026 at 4:05 PM IST
बक्सर : बिहार के बक्सर जिले में इटाढ़ी रेलवे गुमटी को दोबारा खोलने की मांग अब जनआंदोलन का रूप ले चुकी है. 13 जुलाई से जारी अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को पांचवें दिन उस समय उग्र हो गया, जब आंदोलनकारियों ने रेल चक्का जाम करने के लिए रेलवे ट्रैक की ओर कूच कर दिया. हालांकि पहले से सतर्क रेल सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन ने भारी संख्या में बल तैनात कर प्रदर्शनकारियों को ट्रैक तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया. इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया गया, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई. हालांकि बाद में अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर वापस धरना स्थल भेज दिया और रेल परिचालन प्रभावित होने से बच गया.
हाथों में तिरंगा लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंचे आंदोलनकारी : शनिवार सुबह से ही धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे. आंदोलनकारी हाथों में तिरंगा, बैनर और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लेकर रेल ट्रैक की ओर बढ़े. 'रेल प्रशासन मुर्दाबाद' और 'गुमटी खोलो-जनता को राहत दो' जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा.
क्या कहते है प्रदर्शनकारी : प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए रेल चक्का जाम का निर्णय लेना पड़ा. धरने की अध्यक्षता कर रहे जिला संयोजक सरोज राजभर ने कहा कि यह किसी व्यक्ति या संगठन की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आवाज है. उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे और जिला प्रशासन जनता की परेशानी को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं.
''रेलवे गुमटी बंद होने के बाद क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई है. मरीजों को अस्पताल पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है, स्कूली बच्चों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में कठिनाई हो रही है और आम लोगों की आवाजाही भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है.''- सरोज राजभर, धरना संयोजक, इटाढ़ी रेलवे गुमटी
श्रावणी मेला से पहले खुले रेल गुमटी : सरोज राजभर ने कहा कि कुछ ही दिनों में श्रावणी मेला शुरू होने वाला है. इस दौरान लाखों कांवरिये गंगा स्नान के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं. ऐसे समय में रेलवे गुमटी बंद रहने से श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. कई बार प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से मांग करने के बावजूद समाधान नहीं निकला, इसलिए आंदोलन तेज करना पड़ा.
रेलवे प्रशासन को आंदोलनकारियों की चेतावनी : सरोज राजभर ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि आज पुलिस ने ट्रैक तक पहुंचने से रोक दिया, लेकिन यदि जल्द गुमटी नहीं खोली गई तो 11 दिन बाद बड़ी संख्या में लोग पूरे दिन रेलवे का चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुमटी खुलने तक आंदोलन किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगा.
क्या कहते हैं अधिकारी : वहीं, मौके पर मौजूद RPF प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि रेल चक्का जाम की पूर्व सूचना मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई थी. रेलवे का मुख्य उद्देश्य रेल परिचालन को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने देना था. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को ट्रैक तक पहुंचने से पहले ही रोककर समझाया गया और शांतिपूर्वक वापस धरना स्थल भेज दिया गया. साथ ही यह भरोसा भी दिया गया कि उनकी मांगों को रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा.
5 दिनों से चल रहा था धरना : गौरतलब है कि इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज शुरू होने के बाद रेलवे गुमटी को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद आरओबी में तकनीकी खराबी आने के कारण उस पर वाहनों का परिचालन रोक दिया गया. इसके बावजूद रेलवे गुमटी दोबारा नहीं खोली गई. यही मुद्दा अब इलाके में बड़ा जनआंदोलन बन चुका है. पांच दिनों से जारी धरना अब रेलवे और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है. यदि समय रहते समाधान नहीं निकला, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है.
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