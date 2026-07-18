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बक्सर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर आंदोलन में बवाल, RPF ने किया बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी

हाथों में तिरंगा लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंचे आंदोलनकारी ( ETV Bharat )