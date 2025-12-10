कौन हैं हेमंत मिश्रा? 25 साल की उम्र में बने IAS, योगी राज्य में करेंगे काम
बिहार के रहने वाले युवा IAS हेमंत मिश्रा को यूपी कैडर मिला है. UPSC 2024 में 13वां रैंक मिला था.
Published : December 10, 2025 at 1:15 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर के रहने वाले हेमंत मिश्रा ने UPSC 2024 में शानदार उपलब्धि हासिल की थी. उन्होंने 13वीं रैंक लाकर पूरे जिले के साथ बिहार का भी मान बढ़ाया था. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हेमंत मिश्रा को ऑफिसियल ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है. अब योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा देंगे. इन्हें यूपी कैडर अलॉट किया गया था.
कौन हैं हेमंत मिश्रा?: हेमंत मिश्रा मूल रूप से बक्सर के राजपुर प्रखंड अंतर्गत कुसुरुपा गांव के रहने वाले हैं. इनके पिता ओम प्रकाश मिश्रा बिहार के कैमूर में ही शिक्षा विभाग में एपीओ (Assistant Prosecution Officer यानि सहायक अभियोजन अधिकारी) के पद पर हैं. यह न्यायिक पद है, जिसका काम अधिकारी की कानूनी रूप से सहायता करना, सबूत जुटाना और कोर्ट में विभाग का प्रतिनिधित्व करना होता है. मां शिक्षिका हैं.
छोटा भाई आईआईटीयन: हेमंत दो भाई हैं, जिसमें वे बड़े हैं. छोटे भाई आईआईटी करने के बाद अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं. इनका पूरा परिवार शिक्षित और अच्छे फिल्ड में काम कर रहे हैं. परिजन बताते हैं कि हेमंत की सफलता के पीछे लंबी कहानी है. यहां तक पहुंचने में कई पड़ाव को पार किए.
पटना डीएवी से पढ़ाई: हेमंत कुमार मिश्रा 12वीं तक की पढ़ाई पटना के डीएवी स्कूल से की है. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया गए, जहां से ग्रेजुएशन करने के बाद जेएनयू से पीजी की पढ़ाई की.
पहले डीएसपी फिर एसडीएम: 2022 में UPPS (उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा) पास कर डीएसपी बने थे. साल 2023 में एकबार उन्होंने UPPCS की परीक्षा पास की और एसडीएम के रूप में चयनित हुए. मिर्जापुर जिले में अतिरिक्त एसडीएम के रूप में काम भी कर चुके हैं. 2024 यूपीएससी में 13वां रैंक हासिल कर IAS बन गए.
गांव के लोगों में खुशी: हेमंत के IAS बनने से कुसुरुपा गांव के लोग खुश हैं. अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं. ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर हेमंत और उनके परिवार की उपलब्धि का जश्न मनाया. लोगों ने कहा कि हेमंत ने न सिर्फ गांव, बल्कि पूरे बक्सर का नाम रोशन किया है.
"हेमंत बचपन से ही पढ़ाई में असाधारण रहे हैं. उनकी यह सफलता गांव के हर व्यक्ति के लिए गर्व का क्षण है. अब उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है. यूपी में अपनी सेवा देंगे." -बजरंगी मिश्रा, हेमंत के चाचा
