ETV Bharat / state

बेटे की याद में इस हिन्दू परिवार ने कब्रिस्तान के लिए दान की एक बीघा जमीन

गांव में नहीं था कब्रिस्तान: शिवम के चाचा बृजराज सिंह कहते हैं कि हिन्दुओं का अंतिम संस्कार, गंगा किनारे, शमशान घाट या फिर कोई पुस्तैनी जमीन पर होता है, लेकिन इस गांव में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कब्रिस्तान नहीं था. गांव में करीब 50 परिवार मुस्लिम है, अगर किसी का इंतकाल हो जाता था तो मिट्टी मंजिल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

एक सवाल ने अमर बनाया: शिवम के शव को लाया गया और बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. पूरे परिवार के लोग इसमें शामिल हुए. पिता जनार्दन सिंह बेटे की मौत से काफी दुख थे, लेकिन इसी समय एक सवाल ने उनके बेटे को अमर बना दिया.

सड़क हादसे में हो गयी मौत: 18 नवंबर को रोज की तरह शिवम बाइक पर सवार होकर अपने कार्यालय जा रहा था. तभी तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. जैसे ही इसकी जानकारी परिवार के लोगों को हुई, बक्सर से देहरादून के लिए रवाना हो गए.

परिवार के बेटे की मौत: 18 नवंबर 2025 को जनार्दन सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब इनके इकलौते बेटे शिवम कुमार की मौत देहरादून में सड़क हादसे में हो गयी. देहरादून से ही बी-टेक और एमबीए करने वाले शिवम वहां तीन-तीन फैक्ट्री के मालिक थे. पिता भी देहरादून में ही आयुर्वेद दवा के कारोबार करते हैं. इस साल परिवार में शिवम की शादी की तैयारी की जा रही थी.

डेवी डेहरी गांव की चर्चा: इस परिवार के मिसाल की एक ओर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर दुखभरी घटना ने परिवार को झकझोर दिया है. हम बात कर रहे हैं बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के डेवी डेहरी गांव की. जहां के जनार्दन सिंह और इनके परिवार की चर्चा मुस्लिम समाज के साथ हिन्दुओं में भी में हो रही है.

बक्सर: बिहार के एक हिन्दू परिवार ने मिसाल कायम की. परिवार के इकलौते बेटे की मौत के एक बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए दान कर दी ताकि मुस्लिम समाज के लोगों को मिट्टी मंजिल (दफनाना) के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े.

बेटे की निशानी के तौर पर जमीन दान: जनार्दन सिंह और उनके परिवार ने गांव में कब्रिस्तान के लिए जमीन दान करने का विचार किया, ताकि परिवार का इकलौता चिराग का नाम हमेशा याद रहे. शिवम के चाचा बृजराज सिंह यादव कहते हैं कि 'भईया ने कहा कि गांव के मुस्लिमों को शव दफन करने के लिए कठिनाई होती है. इसलिए बेटे के निशानी के तौर पर जमीन दान करनी चाहिए.'

कब्रिस्तान के लिए बनी कमेटी: शिवम के अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग गांव लौटे. ब्रह्मभोज के दिन गांव के मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया गया. राय विचार करने के बाद एक कमेटी बनायी गयी. इस कमेटी में हिन्दू-मुस्लिम दोनों समाज के सदस्य नियुक्त किए गए. इसके बाद जनार्दन सिंह के परिवार के द्वारा एक बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए दान कर दी गयी.

"कब्रिस्तान के लिए जमीन दान कर दी गयी है. जमीन पर अभी फसल लगी है. फसल कटने के बाद इससे जो भी आमदनी होगा, उससे कब्रिस्तान का काम कराया जाएगा. इस जमीन पर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई अधिकार नहीं है." -बृजराज सिंह, शिवम के चाचा

'बड़ी समस्या दूर': गांव के रहने वाले अलाउद्दीन कहते हैं कि गांव में पहले कब्रिस्तान था, लेकिन उस जगह पर स्कूल का निर्माण करा दिया गया. हमलोग अनपढ़ थे, जिस कारण हमलोग कब्रिस्तान के कागजात नहीं तैयार करवा पाए थे. स्कूल बनने के बाद शव दफन नहीं करने का दबाव बनाए जाने लगा, इसके बाद गांव में बड़ी समस्या हो गयी. दफनाने के लिए गांव से 5 किमी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब जमीन दान मिलने से परेशानी दूर हो गयी है.

"मसीहा जैसे लोग आए और कब्रिस्तान के लिए जमीन दान कर दी. अब जमीन मिलने से गांव के मुसलमानों की बड़ी समस्या दूर हो गयी." -अलाउद्दीन, डेवी डेहरी निवासी

जरूरतमंदों की मदद करता था शिवम: शिवम के चाचा बृजराज सिंह कहते हैं कि शिवम केवल परिवार की रीढ़ ही नहीं था, बल्कि समाज के प्रति भी उसकी सोच बेहद सकारात्मक थी. हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहता था. उसकी मौत से न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरा गांव शोक में डूबा है.

शिवम कुमार की दादी (ETV Bharat)

'मेरा सम्राट चला गया ': शिवम की दादी शारदा देवी अपने पोते को याद कर रोने लगती हैं. कहती हैं कि मेरा सम्राट चला गया. अब मेरे पास कुछ नहीं बचा. मेरी इच्छी थी कि मेरे बच्चे की निशानी हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. इसलिए गांव में कब्रिस्तान के लिए जमीन दान की गयी.

"शिवम के विचारों में हमेशा आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना रही. उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए परिवार ने यह निर्णय लिया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां शिवम को इंसानियत की मिसाल के रूप में याद रखें." -शारदा देवी, शिवम की दादी

ये भी पढ़ें: बिहार के इस 'दानवीर' ने बचाई गुजरात के 6 लोगों की जान, मरने से पहले किया लिवर, हार्ट, किडनी और आंखें दान