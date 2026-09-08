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बक्सर कोर्ट परिसर में भारी बवाल, छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी की लोगों और वकीलों ने कर दी पिटाई

बक्सर: बिहार के बक्सर में दुष्कर्म के एक मामले को लेकर अचानक ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. दरअसल यहां एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी के साथ वकीलों और आम लोगों ने कथित तौर पर मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान पुलिस को बीच-बचाव के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

कोर्ट परिसर में गहमा-गहमी

मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के एक मध्य विद्यालय की छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को मुख्य अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र पाल को पुलिस पेशी के लिए लेकर आई थी, तभी ये घटना घटी. इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही. घटना का वीडियो भी किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

एसडीपीओ ने दी जानकारी

डुमरांव के प्रभारी एसडीपीओ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णाब्रह्म थाना की पुलिस ने नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय की छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र पाल, पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद उर्फ रघुनाथ पाल, निवासी सोवां, थाना कृष्णाब्रह्म भी शामिल है.

"कृष्णाब्रह्म थाना की पुलिस ने नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय की छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र पाल, पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद उर्फ रघुनाथ पाल, निवासी सोवां, थाना कृष्णाब्रह्म भी शामिल है."- समीर कुमार, प्रभारी एसडीपीओ

पुलिस ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के महज चार दिनों के भीतर मुख्य आरोपी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ कृष्णाब्रह्म थाना में कांड संख्या 162/26 दर्ज है. पुलिस ने बताया कि मामले में तकनीकी अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई. विज्ञप्ति में मामले से जुड़े आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में कार्रवाई की बात कही गई है.

आरोपी न्यायालय में पेश