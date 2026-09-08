बक्सर कोर्ट परिसर में भारी बवाल, छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी की लोगों और वकीलों ने कर दी पिटाई
बक्सर पॉक्सो कोर्ट में पेशी के दौरान दुष्कर्म आरोपी को अधिवक्ताओं और भीड़ ने पीटा, पुलिस ने बचाई जान. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : September 8, 2026 at 6:55 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर में दुष्कर्म के एक मामले को लेकर अचानक ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. दरअसल यहां एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी के साथ वकीलों और आम लोगों ने कथित तौर पर मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान पुलिस को बीच-बचाव के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.
कोर्ट परिसर में गहमा-गहमी
मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के एक मध्य विद्यालय की छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को मुख्य अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र पाल को पुलिस पेशी के लिए लेकर आई थी, तभी ये घटना घटी. इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही. घटना का वीडियो भी किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
एसडीपीओ ने दी जानकारी
डुमरांव के प्रभारी एसडीपीओ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णाब्रह्म थाना की पुलिस ने नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय की छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र पाल, पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद उर्फ रघुनाथ पाल, निवासी सोवां, थाना कृष्णाब्रह्म भी शामिल है.
"कृष्णाब्रह्म थाना की पुलिस ने नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय की छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र पाल, पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद उर्फ रघुनाथ पाल, निवासी सोवां, थाना कृष्णाब्रह्म भी शामिल है."- समीर कुमार, प्रभारी एसडीपीओ
दुष्कर्म की घटना पर बक्सर पुलिस की त्वरित कार्रवाई महज 04 दिनों के भीतर 03 आरोपी एवम 01 सहयोगी को किया गया गिरफ्तार......@bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept #haintaiyaarhum pic.twitter.com/bCw0MKKYxt— Buxar Police (@Buxarpolice) September 8, 2026
पुलिस ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के महज चार दिनों के भीतर मुख्य आरोपी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ कृष्णाब्रह्म थाना में कांड संख्या 162/26 दर्ज है. पुलिस ने बताया कि मामले में तकनीकी अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई. विज्ञप्ति में मामले से जुड़े आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में कार्रवाई की बात कही गई है.
आरोपी न्यायालय में पेश
मंगलवार को पुलिस आरोपी वीरेंद्र प्रसाद को न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर पहुंची. आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित कुमार शर्मा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जैसे ही आरोपी के कोर्ट परिसर में पहुंचने की जानकारी अधिवक्ताओं और वहां मौजूद लोगों को हुई, माहौल अचानक गर्म हो गया.
आरोपी के साथ मारपीट
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ अधिवक्ताओं और लोगों ने आरोपी को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ती देख पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और किसी तरह आरोपी को भीड़ से निकालकर सुरक्षित बाहर ले जाने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
वीडियो हुआ वायरल
कोर्ट परिसर में आरोपी की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भीड़ के बीच पुलिसकर्मी आरोपी को निकालते नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.
न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
घटना के दौरान अधिवक्ताओं में भी काफी आक्रोश देखने को मिला. इस दौरान न्यायालय परिसर में काफी देर तक तनाव और गहमागहमी का माहौल बना रहा. बाद में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र पाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
सबूतों के आधार पर छानबीन
इधर, पुलिस का कहना है कि मामले में सबूतों के आधार पर छानबीन करते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए जाने की बात भी पुलिस ने कही है.
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