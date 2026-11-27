'पर्चा निकाला तो.. दिव्य दरबार बंद कराएंगे' बिहार में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम से पहले विरोध
बक्सर में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले ही सियासत गरमा गई है. बहुजन सेना ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : November 27, 2026 at 8:32 AM IST
बक्सर : जिस बक्सर की धरती को भगवान श्रीराम की शिक्षा और पराक्रम की भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां बालक राम ने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और ताड़का वध के बाद अपने शौर्य का परिचय दिया, उसी धरती पर अब ज्ञान, आस्था और अंधविश्वास को लेकर नई बहस छिड़ गई है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले बहुजन सेना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
बक्सर में आगमन से पहले बागेश्वर बाबा का विरोध
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ अनिल बिल्डर ने साफ किया है कि उन्हें रामकथा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धार्मिक आयोजन की आड़ में अंधविश्वास फैलाने की कोशिश हुई तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के पूर्व के सार्वजनिक बयानों को लेकर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की भी घोषणा की है.
कथा का स्वागत, लेकिन दिव्य दरबार पर सवाल
गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट रोड स्थित एक निजी आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्डर अनिल कुमार ने कहा कि बक्सर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और ऐतिहासिक विरासत की भूमि है. यहां रामकथा हो, धार्मिक प्रवचन हों और लोग अपनी आस्था के अनुरूप पूजा-पाठ करें, इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए. सवाल तब खड़ा होता है, जब धार्मिक मंच से ऐसे दावे किए जाएं, जिन्हें तर्क और वैज्ञानिक कसौटी पर परखना जरूरी है.
'दिव्य दरबार ठग विद्या है..'
उन्होंने दिव्य दरबार में पर्ची निकालने, लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं बताने और भूत-प्रेत बाधा दूर करने जैसे दावों पर आपत्ति जताई. अनिल कुमार ने पर्ची निकालने की प्रक्रिया को 'ठग विद्या' और अंधविश्वास करार देते हुए लोगों से ऐसे दावों के प्रति सतर्क रहने की अपील की. उनका कहना था कि किसी की परेशानी, बीमारी या पारिवारिक संकट को चमत्कार से जोड़कर लोगों के मन में भ्रम पैदा करना उचित नहीं है.
"हमारा भरोसा अल्लाह में नहीं है, भगवान में नहीं है और जीसस में भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके मानने वालों की भावनाओं को आहत करेंगे. राम को मानने वाले राम को मानेंगे और कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को."- बिल्डर अनिल कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन सेना
लोकतांत्रिक तरीके से होगा बाबा बागेश्वर का विरोध
उन्होंने कहा कि बहुजन सेना किसी धर्म, पूजा पद्धति या कथा के खिलाफ नहीं है. संगठन की आपत्ति उन गतिविधियों से है, जिनके जरिए आस्था के नाम पर लोगों को प्रभावित करने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है. ऐसी स्थिति बनी तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा और कार्यक्रम रोकने की मांग भी उठाएगा.
पूर्व के बयानों पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे
प्रस्तावित कार्यक्रम के विरोध के साथ ही अनिल कुमार ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पूर्व में दिए गए सार्वजनिक बयानों को भी मुद्दा बनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान श्रीराम और सनातन धर्म के संदर्भ में की गई कुछ टिप्पणियां धार्मिक मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं. उनके मुताबिक, इन बयानों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इसी को लेकर उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की घोषणा की.
'हनुमान जी से संवाद प्रमाणित करें बागेश्वर बाबा'
हनुमान जी से सीधे संवाद करने के दावे पर भी उन्होंने सवाल उठाया. अनिल कुमार ने कहा कि यदि भगवान से सीधे बातचीत संभव होने का दावा किया जाता है तो उसे सार्वजनिक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए. उन्होंने दिव्य दरबार में किए जाने वाले दावों और भविष्यवाणियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए. हालांकि, ये सभी आरोप और आपत्तियां अनिल कुमार की ओर से रखी गई हैं.
दिसंबर में प्रस्तावित है बाबा बागेश्वर की कथा
गौरतलब है कि अगले महीने 16 दिसंबर को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बक्सर आगमन प्रस्तावित है. पहले कार्यक्रम के लिए नया बाजार में स्थल निर्धारित किए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब कृतपुरा गांव में आयोजन स्थल चयनित किए जाने की बात सामने आ रही है. कार्यक्रम की तैयारियों के बीच ही विरोध और समर्थन की आवाजें तेज होने लगी हैं.
आस्था का सम्मान या दावों की पड़ताल?
सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक इस आयोजन को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक पक्ष इसे धार्मिक आयोजन और रामकथा के रूप में देख रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कथावाचन के साथ होने वाली गतिविधियों और सार्वजनिक दावों पर सवाल उठा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे दिया है.
श्रद्धा Vs सियासत?
बक्सर की पहचान ऋषियों की तपोभूमि, भगवान श्रीराम की शिक्षास्थली और ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा से जुड़ी रही है. ऐसे में यहां होने वाला कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन केवल भीड़ और भव्यता से नहीं, बल्कि उसके संदेश से भी पहचाना जाएगा. फिलहाल धीरेंद्र शास्त्री के आगमन से पहले ही नई बहस के चलते 'श्रद्धा' सियासत की ओर मुड़ती दिख रही है.
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