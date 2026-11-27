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'पर्चा निकाला तो.. दिव्य दरबार बंद कराएंगे' बिहार में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम से पहले विरोध

बक्सर में आगमन से पहले बागेश्वर बाबा का विरोध ( ETV Bharat )

बक्सर : जिस बक्सर की धरती को भगवान श्रीराम की शिक्षा और पराक्रम की भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां बालक राम ने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और ताड़का वध के बाद अपने शौर्य का परिचय दिया, उसी धरती पर अब ज्ञान, आस्था और अंधविश्वास को लेकर नई बहस छिड़ गई है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले बहुजन सेना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

बक्सर में आगमन से पहले बागेश्वर बाबा का विरोध