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40 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे मासूम बच्चे, खराब छात्रावास व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन

बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध में बक्सर के कल्याण छात्रावास के बच्चे 40 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे. रिपोर्ट- उमेश पांडे

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बक्सर में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2026 at 8:52 PM IST

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बक्सर: बिहार के बक्सर स्थित डुमरांव अनुमंडल के रामपुर स्थित राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा. जिन मासूम हाथों में किताबें और कॉपियां होनी चाहिए थीं, रविवार को वही हाथ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर आंदोलन करते नजर आए. अपनी मूलभूत मांगों को लेकर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर गए.

40 किलोमीटर का पैदल मार्च

छात्रावास की कथित बदहाली से त्रस्त छात्र अनुमंडल के रामपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके जिला मुख्यालय बक्सर पहुंच गए. जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद आक्रोशित छात्रों ने शहर के व्यस्त अंबेडकर चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

मासूम बच्चे उतरे सड़क पर

मिली जानकारी के मुताबिक इस आंदोलन और पैदल मार्च में तीसरी-चौथी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के छोटे-छोटे मासूम छात्र शामिल हुए. प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का सीधा आरोप है कि उनके कल्याण छात्रावास में पिछले कई दिनों से पेयजल और बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है जिससे उनका रहना और पढ़ना पूरी तरह दूभर हो गया है.

भोजन में मिले कीड़े

आंदोलनरत छात्रों ने छात्रावास में प्रतिदिन परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर और चौंकाने वाले सवाल उठाए हैं. आंदोलनकारी छात्रों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आरोप लगाया कि उन्हें दिए जाने वाले दैनिक भोजन में अक्सर कीड़े तक मिल रहे हैं, जिसके बावजूद लगातार शिकायतों के बाद भी खाने की व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव नहीं किया गया.

सात दिनों से बिजली पानी ठप

छठी कक्षा के छात्र कवि कुमार ने आरोप लगाया कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों को कई तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छात्र के मुताबिक वहां पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और पिछले सात दिनों से लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई है.

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छात्रों का जुटा हुजूम (ETV Bharat)

"सभी बुनियादी समस्याओं और बदहाली की जानकारी संबंधित जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से दी गई थी. इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा स्थिति में कोई अपेक्षित सुधार नहीं किया गया, जिसके बाद मजबूर होकर छात्रों को जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च करने का फैसला लेना पड़ा."- कवि कुमार, छात्र

व्यवस्था की निगरानी पर सवाल

छात्रों के समर्थन में मौके पर पहुंचे अनिल प्रधान ने भी छात्रावास की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि भोजन, ड्रेस, पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद जिला कल्याण विभाग की ओर से इस दिशा में कोई भी प्रभावी या ठोस पहल धरातल पर नहीं की गई.

पूरी व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल

अनिल प्रधान ने कहा कि जब छात्रावास में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चे अपनी जायज समस्याओं को लेकर 40 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचने को मजबूर हो जाएं, तो यह केवल बच्चों का सामान्य आंदोलन नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है. उन्होंने पूर्व में वायरल हुए एक वीडियो का भी उल्लेख किया जिसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

आंदोलनकारी छात्र की तबीयत बिगड़ी

वहीं आंदोलन की जानकारी मिलने के बाद भूखे-प्यासे जिला मुख्यालय पहुंचे बच्चों के लिए मजदूर नेता पप्पू पांडेय पानी और फल लेकर पहुंचे. इस दौरान आंदोलन में शामिल नौ वर्षीय मासूम छात्र सूरज कुमार की तबीयत अचानक अत्यधिक खराब हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे ऑक्सीजन दिया गया व इलाज की व्यवस्था की गई.

मासूमों की मजबूरी और राजनीति

मजदूर नेता पप्पू पांडेय ने कहा कि जिन छोटे बच्चों को अभी राजनीति का ककहरा तक नहीं पता, अगर वे बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए इतनी दूर पैदल चलकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएं, तो इससे पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. उन्होंने बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर तुरंत दूर करने की मांग की.

"जिन छोटे बच्चों को अभी राजनीति का ककहरा तक नहीं पता, अगर वे बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए इतनी दूर पैदल चलकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएं, तो इससे पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है."- पप्पू पांडेय, मजदूर नेता

जिला कल्याण पदाधिकारी की सफाई

दूसरी तरफ जिला कल्याण पदाधिकारी अरविंद कुमार ने छात्रों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार बताया है. उनका कहना है कि छात्रावास में पिछले तीन दिनों से लगातार जेनरेटर चलाया जा रहा है और वहां पानी की कोई समस्या नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि मासूम बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है.

भोजन में मटन परोसने का दावा

भोजन की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि शनिवार को ही सभी बच्चों को छात्रावास में मटन खिलाया गया था. अब एक तरफ छात्र व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं. ऐसे में असली तस्वीर अब प्रशासनिक जांच के बाद ही साफ होगी.

"छात्रों द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है. छात्रावास में पिछले तीन दिनों से लगातार जेनरेटर चलाया जा रहा है और वहां पानी की कोई समस्या नहीं है. शनिवार को ही सभी बच्चों को छात्रावास में मटन खिलाया गया था. मासूम बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है." -अरविंद कुमार,जिला कल्याण पदाधिकारी

समाहरणालय परिसर में रखे गए छात्र

इस पूरे मामले ने जिला कल्याण विभाग की नियमित निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल आंदोलनकारी छात्रों को जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय परिसर में सुरक्षित रखा गया है और वहां उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है.

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