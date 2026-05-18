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बिहार में खूनी खेल, 12 साल के लड़के की लाश मिलते ही कई थानों की पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा

12 वर्षीय बच्चे का शव गेहूं की कई बोरियों के नीचे दबा हुआ मिला. मुंह से खून निकला था और जलने के निशान थे. पढ़ें

12 YEAR BOY DEAD BODY RECOVERED
12 वर्षीय बच्चे का मिला शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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बक्सर: बिहार के बक्सर में राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरेंजा गांव में सोमवार को एक गेहूं गोदाम से 12 वर्षीय किशोर किशुन चौहान का शव बरामद होने के बाद भारी बवाल खड़ा हो गया. रविवार दोपहर से लापता इस मासूम का शव गोदाम के अंदर बोरियों के नीचे दबा हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

गोदाम कर्मियों पर आरोप: मृतक के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि सोमवार की सुबह जब परिजन तलाश करते हुए गोदाम पहुंचे, तो गोदाम कर्मियों ने शुरुआत में उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था. काफी दबाव के बाद जब लोग अंदर पहुंचे, तो वहां किशुन का शव गेहूं की कई बोरियों के नीचे दबा हुआ मिला. उसके मुंह से खून निकला था और शरीर पर जलने के निशान थे.

12 YEAR BOY DEAD BODY RECOVERED
घटनास्थल पर मौजूद लोग (ETV Bharat)

सड़क पर उग्र प्रदर्शन: घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर बक्सर-कोचस मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा और इस दौरान भीड़ ने 'मौत के बदले मौत' के नारे लगाए. हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ जान बचाने के लिए पास के घर में घुसे एक गोदाम कर्मी युवक के पीछे दौड़ पड़ी और वहां तोड़फोड़ की कोशिश की.

कई थानों की पुलिस तैनात: मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपुर, इटाढ़ी और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और पीड़ित परिवार को शांत कराने की कोशिश की. ग्रामीण लगातार निष्पक्ष जांच और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़े रहे.

थानाध्यक्ष का बड़ा बयान: राजपुर थानाध्यक्ष निवास कुमार ने बताया कि गोदाम को फिलहाल सील कर दिया गया है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

"फिलहाल गोदाम सील कर दिया गया है. सीसीटीवी कैमरों की जांच चल रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है उसके बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है." -निवास कुमार, राजपुर थानाध्यक्ष

परिवार में पसरा मातम: ग्रामीणों के अनुसार किशुन बेहद गरीब परिवार से था और उसके पिता व बड़े भाई मजदूरी कर परिवार चलाते हैं. चार भाइयों में सबसे छोटा और सबका लाडला होने के कारण उसकी मौत के बाद पूरे गांव में इस समय गहरा शोक और तनाव का माहौल है.

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बक्सर में हत्या
बक्सर सरेंजा गांव
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