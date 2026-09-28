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कागजों में पूरा हुआ तितली उद्यान, बिना काम के ही राशि का आहरण, कैंपा मद के बंदरबाट का आरोप

गौरेला पेंड्रा मरवाही में कैंपा मद से करवाए गए कार्यों पर सवाल खडे़ हो रहे हैं.तितली उद्यान के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है.

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कागजों में पूरा हुआ तितली उद्यान (etv bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 1:10 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : मरवाही वन मंडल में ग्रीन क्रेडिट योजना के बाद अब कैंपा मद से कराए गए कार्यों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. खोडरी वन परिक्षेत्र में पक्षी रहवास क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित तितली उद्यान के नाम पर करीब 15 लाख रुपए की राशि खर्च किए जाने का मामला सामने आया है.शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मार्च 2026 में कार्य को कागजों में पूर्ण दर्शाकर राशि का आहरण कर लिया गया, जबकि करीब छह महीने बाद भी मौके पर तितली उद्यान के नाम पर अपेक्षित विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है.

78 लाख रुपए के कार्य हुए स्वीकृत
जानकारी के अनुसार कैंपा मद वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत पक्षी रहवास क्षेत्र विकास योजना के लिए करीब 78 लाख रुपए के अलग-अलग कार्य स्वीकृत हुए थे,इसी योजना में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से तितली उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित था. इसका उद्देश्य तितलियों के संरक्षण, परागण, जैव विविधता और पर्यावरण के प्रति आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना था.

Questions raised on former DFO
पूर्व डीएफओ की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल (etv bharat chhattisgarh)

कागजों में हाईटेक नर्सरी

उद्यान में फाउंटेन सहित बैठने और अन्य सुविधाएं विकसित करने की भी योजना बताई गई है.लेकिन जमीनी स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है.सधवानी हाईटेक नर्सरी में प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में तीन टैंकनुमा गड्ढे नजर आने की बात सामने आई है.स्थानीय स्तर पर काम से जुड़े एक मजदूर के मुताबिक काम की जानकारी साझा की है.

कागजों में पूरा हुआ तितली उद्यान (etv bharat chhattisgarh)

पिछले करीब एक महीने के दौरान जेसीबी से तीन गड्ढे खोदकर टैंक बनाए गए हैं, जो अभी भी अधूरे पड़े हैं. जिस स्थान पर तितली उद्यान का काम प्रस्तावित है, वह नर्सरी के पीछे हिस्से में है और वहां आम लोगों के लिए पहुंचना भी आसान नहीं है- अमर लाल, स्थानीय मजदूर

स्थल चयन पर भी सवाल

पेंड्रा स्थित वन विभाग के इंदिरा उद्यान में पर्याप्त भू-भाग के साथ पहले से प्राकृतिक वातावरण मौजूद है और यहां बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण भी चल रहा है. ऐसे में तितली उद्यान के लिए अपेक्षाकृत दुर्गम स्थल के चयन के औचित्य को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. यह मामला उस समय सामने आया है जब मरवाही वन मंडल में ग्रीन क्रेडिट योजना से जुड़े कार्यों की जांच पहले से चर्चा में है. अब कैंपा मद के कार्यों में भी अनियमितता के आरोप सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल बढ़ गए हैं.

पूर्व डीएफओ पर भी आरोप

शिकायत में पूर्व डीएफओ ग्रीष्मी चांद की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान इस कार्य की स्वीकृति, स्थल चयन, भुगतान और कार्य पूर्णता से जुड़ी प्रक्रियाएं आगे बढ़ीं. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पूर्व डीएफओ की भूमिका क्या रही.मरवाही वन मंडल के नवपदस्थ डीएफओ ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही है.

ये मामले में किसी भी तरह की कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है.आप लोगों के माध्यम से ये मामला सामने आया है.इसके बारे में मैंने विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं.जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा- कुमार निशांत, डीएफओ


अब जांच में यह सामने आना महत्वपूर्ण होगा कि स्वीकृत 15 लाख रुपये के मुकाबले मौके पर कितना कार्य हुआ, भुगतान किस आधार पर किया गया, कार्य पूर्णता प्रमाणित करने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका रही और पूर्व डीएफओ ग्रीष्मी चांद की इस पूरे मामले में क्या जिम्मेदारी थी। जांच के निष्कर्ष के बाद ही आरोपों की वास्तविकता और जिम्मेदारी तय हो सकेगी.

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Last Updated : September 28, 2026 at 1:57 PM IST

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