बारनवापारा अभयारण्य में 6 नवंबर से बटरफ्लाई मीट, मिल सकती है तितलियों की नई प्रजातियां

तितलियों को करीब से जानने और समझने के लिए देशभर से पहुंचे विशेषज्ञ और नेचर लवर्स

Butterfly meet Barnawapara
बारनवापारा अभयारण्य में 6 नवंबर से बटरफ्लाई मीट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 7:38 PM IST

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में लगातार तीसरे साल बटरफ्लाई मीट होने जा रहा है. ये आयोजन 6 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य तितलियों की प्रजातियों की पहचान, उनका व्यवहार, पर्यावरणीय महत्व और जैव विविधता संरक्षण को समझना है. इस बार इसमें देशभर से 45 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनमें वन्यजीव विशेषज्ञ, फोटोग्राफर, छात्र और पर्यावरण प्रेमी शामिल हैं.

प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में लगातार तीसरे साल बटरफ्लाई मीट होने जा रहा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

150 से अधिक तितलियों की प्रजातियां: बारनवापारा अभयारण्य तितलियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है. यहां अब तक 150 से अधिक प्रजातियों की तितलियों और मोथ की पहचान की जा चुकी है. इनमें से कुछ तो विलुप्तप्राय श्रेणी में भी आती हैं. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस बार भी सर्वे के दौरान नई प्रजातियों के दर्ज होने की संभावना है.

तितलियां हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं. वे पौधों के परागण में योगदान देती हैं. बारनवापारा में मौजूद तितलियों का दस्तावेजीकरण हमारे जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यह सिर्फ एक मीट नहीं, बल्कि पर्यावरण शिक्षा का उत्सव है.- DFO गणवीर धम्मशील

Butterfly meet Barnawapara
तितलियों को करीब से जानने और समझने के लिए देशभर से पहुंचे विशेषज्ञ और नेचर लवर्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तितलियों की दुर्लभ प्रजातियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र: कई तितलियां केवल विशिष्ट तापमान और वनस्पति में ही पाई जाती हैं. इसलिए इन्हें देखना अपने आप में दुर्लभ अनुभव होता है. इन पर रहेगी नजर-

  • क्रिमसन रोज (Pachliopta hector)- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल 1 में लिस्टेड है. यानी सबसे अधिक संरक्षण की आवश्यकता है.
  • डनाइड इगली (Hypolimnas misippus)– अपनी आकर्षक डिजाइन और तेज़ उड़ान के लिए मशहूर.
  • सिपोरा निरिसा, होगारा एनेक्स, यूक्रिशॉप्स सीनेजस, जेनेलिया लेपीडिया, रपेला वरुणा, और लैंपिडर्स बोइहन जैसी प्रजातियां इस बार की मुख्य सूची में हैं.

देशभर से जुटे प्रकृति प्रेमी: इस बार के बटरफ्लाई मीट में छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, और उत्तर प्रदेश से भी प्रतिभागी पहुंचे हैं. इनमें कई अनुभवी फोटोग्राफर और नेचर डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं. कई युवा पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं.

हमने किताबों में तितलियों की प्रजातियों के बारे में पढ़ा है, लेकिन उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में देखना अलग ही अनुभव है.- रुचि तिवारी, नेचर स्टूडेंट

Butterfly meet Barnawapara
6 नवंबर से बटरफ्लाई मीट, मिल सकती है तितलियों की नई प्रजातियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जैव विविधता के लिए जरूरी तितलियां: तितलियां सिर्फ सुंदरता की प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ये पर्यावरणीय सेहत का पैमाना भी हैं. किसी इलाके में तितलियों की संख्या में गिरावट यह संकेत देती है कि वहां का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है. बारनवापारा जैसे हरे-भरे वन क्षेत्र में तितलियों की मौजूदगी बताती है कि यह इलाका जैव विविधता की दृष्टि से कितना समृद्ध है.

बटरफ्लाई मीट का उद्देश्य और प्रक्रिया

  • तीन दिवसीय आयोजन में सुबह-सुबह ‘ट्रांसेक्ट वॉक’ के माध्यम से तितलियों का सर्वे किया जाएगा.
  • प्रतिभागी छोटे समूहों में विभाजित होंगे, जो अलग-अलग वनक्षेत्रों में जाकर प्रजातियों की पहचान, फोटो डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डिंग करेंगे.
  • शाम के सत्र में विशेषज्ञों इंटरैक्टिव वर्कशॉप और प्रेजेंटेशन रखेंगे.
  • तितलियों की पहचान, उनके लाइफ साइकिल, और संरक्षण तकनीकों पर चर्चा होगी.

बारनवापारा अभयारण्य के बारे में जानिए

  • वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है.
  • 244.66 वर्ग किलोमीटर में फैला है और रायपुर से 90 किलोमीटर दूर है.
  • बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से यह करीब 58 किलोमीटर दूर है.
  • अभयारण्य का भौगोलिक स्वरूप समतल और पहाड़ी क्षेत्रों का मिश्रण है.
  • यह क्षेत्र 265 से 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.
  • यहां प्रमुख वन प्रकार शुष्क पर्णपाती वन है, जिसमें सागौन, बीजा, तेंदू, साजा, सेमल, और साखू जैसे पेड़ हैं
  • वन्यजीवों की विविधता भी इस अभयारण्य में है.
  • यहां 4 सींग वाले हिरण, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंस, बार्किंग डियर, अजगर, साही, हाइना, ब्लैक बक, और चिंकारा जैसे जानवर पाए जाते हैं.
  • वर्तमान में यहां 27 से 28 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है.
  • पिछले साल एक बाघ भी यहां नियमित रूप से देखा गया था, जिसे बाद में स्थानांतरित किया गया.
  • यहां 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें बगुले, बुलबुल, तोते, इरगेट्स और मयूर प्रमुख हैं.
प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में लगातार तीसरे साल बटरफ्लाई मीट होने जा रहा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पारिस्थितिक महत्व और पर्यावरणीय पर्यटन: बारनवापारा अभयारण्य का पारिस्थितिक महत्व केवल इसके वन्यजीवों में नहीं, बल्कि इसकी शांति और प्राकृतिक संतुलन में भी है. यहां हर वर्ष हजारों सैलानी, विद्यार्थी और नेचर एक्सप्लोरर पहुंचते हैं. बटरफ्लाई मीट जैसे आयोजन न केवल जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ईको-टूरिज्म को भी मजबूत करते हैं. इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं.

