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बटरफ्लाई महोत्सव 2026 : भोरमदेव अभयारण्य में आयोजन, दिखेगी तितलियों की रंगबिरंगी दुनिया

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में प्रकृति और जैव विविधता को करीब से जानने-समझने का अनूठा अवसर मिलने जा रहा है. यहां भोरमदेव बटरफ्लाई मीट सीजन-3 का आयोजन चार अलग-अलग वीकेंड में किया जाएगा. आयोजन में प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, फोटोग्राफर्स और विद्यार्थियों को भोरमदेव के जंगलों में पाई जाने वाली तितलियों की अलग-अलग प्रजातियों को करीब से देखने और उनके व्यवहार को समझने का अवसर मिलेगा.

बटरफ्लाई मीट का पहला चरण 3 और 4 अक्टूबर, दूसरा चरण 10 और 11 अक्टूबर, तीसरा चरण 24 और 25 अक्टूबर, जबकि चौथा और अंतिम चरण 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा.

क्या है आयोजन का उद्देश्य ?

आयोजन का मुख्य उद्देश्य भोरमदेव अभयारण्य में मौजूद तितली प्रजातियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास और क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के माध्यम से तितलियों के जीवनचक्र, उनके व्यवहार और पर्यावरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने का प्रयास किया जाएगा.

बटरफ्लाई महोत्सव 2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये अक्टूबर माह में पूरा चलेगा.जिसमें हमने क्यूआर कोड की मदद से लोगों को आमंत्रित किया है.इसमें हम वीकेंड में आगंतुकों की कैंपिंग भी करवाएंगे.इसमें शनिवार को हम एक्सपोजर विजिट कराएंगे.इसके बाद संडे को हम तितलियों की जो ट्रेल्स है उनका विजिट कराया जाएगा.इसमें उनका पूरा चेकलिस्ट के साथ जानकारी होगी.संडे को ही उनका सब्मिशन होगा विथ डॉक्यूमेंटेशन.इसके बाद सभी चले जाएंगे.इसी तरह हम चार अलग-अलग वीकेंड्स में 20 अलग-अलग प्रतिभागियों को इनवाइट करेंगे- निखिल अग्रवाल, डीएफओ, कबीरधाम

भोरमदेव अभयारण्य में आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश

भोरमदेव अभयारण्य अपनी प्राकृतिक संपदा और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है.ऐसे आयोजनों के जरिए जंगल और वन्यजीवों के प्रति लोगों की समझ बढ़ाने के साथ-साथ प्रकृति आधारित पर्यटन को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. चार चरणों में आयोजित होने वाला यह बटरफ्लाई मीट स्थानीय जैव विविधता को देश-दुनिया के प्रकृति प्रेमियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा. इससे इको-टूरिज्म और नेचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.



तितलियों की रंगबिरंगी दुनिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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