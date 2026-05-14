ETV Bharat / state

कानपुर के टेनरी संचालकों के लिए वरदान बनेगा फंगस; HBTU की रिसर्च में मिली कामयाबी

कानपुर: आमतौर पर जब हम यह सुनते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ या वस्तु में फंगस लग गया है, तो हम उसका उपयोग नहीं करते हैं. लेकिन यह जानकर चौंक जाएंगे कि एक ऐसा भी फंगस है, जो किसी के लिए मददगार बन सकता है.

हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (HBTU) में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के डीन प्रो. ललित कुमार सिंह ने बताया कि हमने शोध छात्र के साथ मिलकर शहर के सबसे अधिक टेनरी संचालन वाले क्षेत्र जाजमऊ की मिट्टी में पहली बार ऐसा फंगस चिन्हित किया है, जो भविष्य में टेनरी संचालकों के लिए वरदान बनेगा.

प्रो. ललित कुमार सिंह ने बताया कि उस फंगस में क्रोमियम सिक्स (टॉक्सिक कंपाउंड) को एब्सॉर्ब करने के गुण मिले हैं. जब उस फंगस का परीक्षण करने के लिए हमने सैंपल नेशनल केमिकल लैबोरेट्री (NCL) पुणे भेजा तो वहां इसे आश्चर्यजनक माना गया.

साथ ही इसके सैंपल्स के आधार पर इसे वहां डिपॉजटरी के तौर पर जमा कर लिया गया है. अब भविष्य में कोई भी छात्र या अन्य शिक्षक आदि इसके उपयोग के लिए इसे लैब से खरीद सकेंगे. हमने खुद फंगस को एस्प्रोजीलस प्रोलीफेरस एलए नाम दिया है. इसमें एलए का अर्थ मेरे नाम ललित से है.

प्रो. ललित कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे मददगार है फंगस एस्प्रोजीलस: प्रो. ललित ने बताया कि तीन सालों तक किए गए इस शोध कार्य में हमने तीन अलग-अलग स्थानों पर मिट्टी के नमूने लिए थे. इनमें लाखों की संख्या में अलग-अलग फंगस मिले.

हालांकि, जब हमने क्रोमियम युक्त पानी के साथ एस्प्रोजीलस का प्रयोग करके देखा तो उसमें सामने आया कि जैसे ही क्रोमियम युक्त पानी फंगस को पार कर निकला तो सारा क्रोमियम फंगस में लगा रह गया और पानी शोधित हो गया.