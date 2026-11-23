बुटाटी धाम में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, 17 मकान और 100 से ज्यादा दुकानों पर चला बुलडोजर
सांजू तहसीलदार सतीश कुमार राव ने बताया- चार खसरों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के बाद की जा रही है.
Published : November 23, 2026 at 5:50 PM IST
डेगाना (नागौर): विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चला दिया, इस कार्रवाई में 17 पक्के मकानों सहित 100 से अधिक अस्थाई दुकानों को हटाया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान तीन मंजिला होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक निर्माण भी प्रशासन के निशाने पर रहे.
11 जेसीबी से हो रही कार्रवाई: अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए. मौके पर 11 जेसीबी और एक बड़ी जेसीबी सहित अन्य संसाधनों की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान डेगाना एसडीएम जीतू कुलहरी, डेगाना तहसीलदार सपना कुमारी सोनी, सांजू तहसीलदार सतीश कुमार राव, मूंडवा सीओ धर्म पूनिया, डेगाना बीडीओ मोहनलाल नौजल और वीडीओ बीरबल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा तीन थानों की पुलिस और नागौर आरएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे.
पढ़ें: बुटाटी धाम विवाद: मंदिर समिति के समर्थन में उतरे राजपूत संगठन, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की मांग
तीन मंजिला होटल-गेस्ट हाउस भी जद में: सांजू तहसीलदार सतीश कुमार राव ने बताया कि चार खसरों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के बाद की जा रही है. यहां लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. पूर्व में भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन उस दौरान पक्के निर्माण नहीं हटाए जा सके थे. अब न्यायालय के आदेश मिलने के बाद पक्के निर्माणों को भी हटाया जा रहा है.अतिक्रमण की जद में तीन से ज्यादा तीन मंजिला होटल, गेस्ट हाउस, 10 से 12 दुकानें, 17 के करीब कच्चे-पक्के मकान सहित कई कच्चे निर्माण भी शामिल हैं.
पढ़ें: यहां होता है लकवे का 100 फीसदी इलाज, वह भी नि:शुल्क...जानिए