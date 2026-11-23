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बुटाटी धाम में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, 17 मकान और 100 से ज्यादा दुकानों पर चला बुलडोजर

बुटाटी धाम में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ( ETV Bharat Nagaur )

डेगाना (नागौर): विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चला दिया, इस कार्रवाई में 17 पक्के मकानों सहित 100 से अधिक अस्थाई दुकानों को हटाया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान तीन मंजिला होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक निर्माण भी प्रशासन के निशाने पर रहे.

11 जेसीबी से हो रही कार्रवाई: अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए. मौके पर 11 जेसीबी और एक बड़ी जेसीबी सहित अन्य संसाधनों की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान डेगाना एसडीएम जीतू कुलहरी, डेगाना तहसीलदार सपना कुमारी सोनी, सांजू तहसीलदार सतीश कुमार राव, मूंडवा सीओ धर्म पूनिया, डेगाना बीडीओ मोहनलाल नौजल और वीडीओ बीरबल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा तीन थानों की पुलिस और नागौर आरएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे.