धमतरी की 100 साल पुरानी वनोपज मंडी में लौटी रौनक, अब किसानों को नहीं जाना होगा दूर
धमतरी में 100 साल पुरानी वनोपज मंडी में रौनक वापस लौट आई है.किसानों ने इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद कहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 6:49 PM IST
धमतरी : धमतरी के 100 साल पुरानी वनोपज मंडी में कारोबारियों की रौनक देखने को मिल रही है.श्यामतराई स्थित कृषि उपज मंडी में सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को वनोपज और औषधीय उत्पादों की खरीदी-बिक्री का शुभारंभ हुआ. मंडी में स्थानीय किसान और वनोपज संग्राहक अपने उत्पाद लेकर पहुंचे, वहीं व्यापारियों की मौजूदगी में बोली लगाकर खरीदी-बिक्री की गई. इस पहल से वनांचल के उत्पादकों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूर के बाजारों पर निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा.
हर सोमवार लगेगी वनोपज की मंडी
श्यामतराई मंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक एवं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू ने वनोपज और औषधीय उत्पादों के नियमित क्रय-विक्रय का शुभारंभ किया. इस अवसर पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसान और व्यापारी मौजूद रहे. मंडी में अब प्रत्येक सोमवार सुबह 10 बजे से कारोबार होगा. इसके लिए शेड क्रमांक-1 में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां निर्धारित स्थान पर किसान और संग्राहक अपने उत्पाद बिक्री के लिए ला सकेंगे.
धमतरी में ही प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए. इससे वनोपज का मूल्य बढ़ाने के साथ महिला स्व-सहायता समूहों, युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर
स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि
कार्यक्रम के दौरान कृषि सुधार विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत पांच स्व-सहायता समूहों को 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के चेक भी दिए गए. व्यक्तिगत कृषकों को सम्मानित कर उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया. इस पहल का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसर बढ़ाना है.
पुरानी पहचान को फिर मिली नई उम्मीद
श्यामतराई की वनोपज मंडी कभी क्षेत्र के व्यापारिक जीवन का अहम हिस्सा रही है. करीब 100 साल पुरानी इस मंडी में नियमित कारोबार की वापसी से धमतरी की पुरानी व्यापारिक विरासत को फिर से आगे बढ़ाने की उम्मीद जगी है. अब हर सोमवार लगने वाली बोली से स्थानीय उत्पादकों और व्यापारियों को एक साझा मंच मिलेगा. यदि आने वाले समय में इस व्यवस्था को प्रसंस्करण और विपणन से भी जोड़ा जाता है, तो इसका लाभ वनांचल के परिवारों तक पहुंच सकता है. फिलहाल, वनोपज मंडी की दोबारा शुरुआत ने किसानों और संग्राहकों के सामने स्थानीय बाजार का एक नया विकल्प खोल दिया है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि नियमित खरीदी-बिक्री से उत्पादकों को कितना लाभ मिलता है और धमतरी की वन संपदा स्थानीय कारोबार को कितनी नई मजबूती देती है.
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