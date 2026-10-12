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धमतरी की 100 साल पुरानी वनोपज मंडी में लौटी रौनक, अब किसानों को नहीं जाना होगा दूर

100 साल पुरानी वनोपज मंडी में लौटी रौनक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : धमतरी के 100 साल पुरानी वनोपज मंडी में कारोबारियों की रौनक देखने को मिल रही है.श्यामतराई स्थित कृषि उपज मंडी में सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को वनोपज और औषधीय उत्पादों की खरीदी-बिक्री का शुभारंभ हुआ. मंडी में स्थानीय किसान और वनोपज संग्राहक अपने उत्पाद लेकर पहुंचे, वहीं व्यापारियों की मौजूदगी में बोली लगाकर खरीदी-बिक्री की गई. इस पहल से वनांचल के उत्पादकों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूर के बाजारों पर निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा.





हर सोमवार लगेगी वनोपज की मंडी



श्यामतराई मंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक एवं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू ने वनोपज और औषधीय उत्पादों के नियमित क्रय-विक्रय का शुभारंभ किया. इस अवसर पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसान और व्यापारी मौजूद रहे. मंडी में अब प्रत्येक सोमवार सुबह 10 बजे से कारोबार होगा. इसके लिए शेड क्रमांक-1 में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां निर्धारित स्थान पर किसान और संग्राहक अपने उत्पाद बिक्री के लिए ला सकेंगे.