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केंदुआडीह गैस रिसाव और भू-धंसान का प्रभाव: NH-32 पर आवागमन अवरुद्ध, विरोध में व्यवसायियों ने बंद रखी दुकानें

धनबाद में गैस रिसाव और भू-धंसान के बाद पिछले 10 दिनों से एनएच 32 ब्लॉक किए जाने के विरोध में व्यवसायियों ने दुकानें बंद रखीं.

Businessmen protest in Dhanbad
धनबाद में एनएच 32 पर की गई बैरिकेडिंग. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 4:38 PM IST

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धनबाद: जिले के केंदुआडीह में गैस रिसाव और धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग (NH-32) पर भू-धंसान के कारण पिछले 10 दिनों से सड़क अवरुद्ध करने के विरोध में आज शहर के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखीं. बंद का व्यापक असर केंदुआ, पुटकी, लोयाबाद और धनबाद समेत कई इलाकों में देखने को मिला.

इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े दर्जनों व्यवसायियों ने केंदुआडीह भू-धंसान स्थल के पास चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए और धनबाद विधायक राज सिन्हा को समर्थन दिया. बड़ी संख्या में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने अपनी-अपनी दुकानें बंद कर धरना स्थल पहुंचे और जिला प्रशासन व बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

विधायक राज सिन्हा और जिला चैंबर ऑफ कॉर्मस के अध्यक्ष चेतन गोयनका का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

धरना स्थल पर विधायक राज सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक साजिश के तहत लोगों में भय का माहौल बनाकर बीसीसीएल प्रबंधन और प्रशासन केंदुआडीह क्षेत्र को खाली कराना चाहता है. उन्होंने कहा कि 10 दिन बीत जाने के बावजूद NH-32 को दुरुस्त नहीं किया गया है. बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है. जिससे आम लोगों और व्यापारियों को काफी समस्या हो रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सड़क पर आवागमन बहाल नहीं होती और प्रभावित परिवारों का सुरक्षित विस्थापन नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा.

Businessmen protest in Dhanbad
धनबाद में बंद दुकानें. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं, धनबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य मार्ग बंद रहने से पूरे जिले की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो पूरे धनबाद जिले में चक्का जाम किया जाएगा.

Businessmen protest in Dhanbad
धनबाद में बंद दुकानें. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर मौजूद चैंबर के प्रतिनिधि अजय नारायण लाल ने भी कहा कि केंदुआ क्षेत्र को उजाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि सड़क जल्द चालू नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

Businessmen protest in Dhanbad
धनबाद में बंद दुकानें. (फोटो-ईटीवी भारत)

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धनबाद में व्यवसायियों का प्रदर्शन
PROTEST AGAINST ROAD CLOSURE

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