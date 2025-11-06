झारखंड से पलायन करने की तैयारी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री! ओडिशा सरकार की पॉलिसी से प्रभावित हुए व्यवसायी
झारखंड के व्यवसायियों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकार टेक्सटाइल पॉलिसी में जरूरी बदलाव करें.
Published : November 6, 2025 at 4:37 PM IST
रांची: अमेरिकी टैरिफ के साथ- साथ राज्य सरकार की लचर टेक्सटाइल पॉलिसी ने झारखंड के कपड़ा उद्योग को काफी प्रभावित किया है. हालत यह है कि सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी से मर्माहत होकर यहां का कपड़ा उद्योग ओडिशा समेत दूसरे राज्यों की ओर रूख करने की तैयारी में है.
दरअसल, झारखंड की तुलना में ओडिशा सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी, उद्योग लगाने की दृष्टि से काफी सरल और फायदेमंद है, ऐसे में यहां की चार बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय रांची के इरबा, खेलगांव आदि क्षेत्र में खोली गई थी, वो ओडिशा की ओर रूख करने जा रही है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को इन व्यापारियों ने राज्य में हो रही परेशानी से अवगत कराया है.
यह बेहद ही चिंतनीय विषय है. आज का समय प्रतिस्पर्धा से भरा है. ऐसे में झारखंड में जहां टेक्सटाइल क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मियों के वेतन मद में 6 हजार सब्सिडी मिलती थी, वह ओडिशा में प्रति महिला कर्मचारी सात हजार सब्सिडी है. इतना ही नहीं ईपीएफ मद में ओडिशा सरकार प्रति वर्कर एक हजार दे रही है जबकि झारखंड में इस मद में कोई प्रावधान नहीं है. इसी तरह ओडिशा में पूंजी सब्सिडी 40% है जबकि झारखंड में 30% है. इसके अलावा कामगार की ट्रेनिंग, होस्टल आदि सुविधा झारखंड से बेहतर ओडिशा में है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि किशोर एक्सपोर्ट, शाही एक्सपोर्ट, अर्बन प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां झारखंड से पलायन करने का मन बना रही हैं: आदित्य मल्होत्रा, अध्यक्ष, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को लिखी चिट्ठी
राज्य की टेक्सटाइल पॉलिसी और उद्योगपतियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यवसायियों के पलायन को रोकने के लिए झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ओडिशा सहित अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर राज्य में व्यवसायियों के हित में नीति बनाने की अपील की है.
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की मानें तो इस तरह के माहौल से ना केवल यहां के टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति दूसरे राज्य की ओर रूख कर रहे हैं, वही यहां जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कारोबार करने के लिए बाहर से निवेशक चाह रहे हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा.
