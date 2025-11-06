ETV Bharat / state

झारखंड से पलायन करने की तैयारी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री! ओडिशा सरकार की पॉलिसी से प्रभावित हुए व्यवसायी

रांची: अमेरिकी टैरिफ के साथ- साथ राज्य सरकार की लचर टेक्सटाइल पॉलिसी ने झारखंड के कपड़ा उद्योग को काफी प्रभावित किया है. हालत यह है कि सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी से मर्माहत होकर यहां का कपड़ा उद्योग ओडिशा समेत दूसरे राज्यों की ओर रूख करने की तैयारी में है.

दरअसल, झारखंड की तुलना में ओडिशा सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी, उद्योग लगाने की दृष्टि से काफी सरल और फायदेमंद है, ऐसे में यहां की चार बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय रांची के इरबा, खेलगांव आदि क्षेत्र में खोली गई थी, वो ओडिशा की ओर रूख करने जा रही है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को इन व्यापारियों ने राज्य में हो रही परेशानी से अवगत कराया है.

जानकारी देते आदित्य मल्होत्रा (Etv Bharat)