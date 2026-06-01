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सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला रेतकर हत्या, दोनों कान भी काटे, गुस्साए व्यापारियों ने किए बाजार बंद

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : थाना नकुड़ इलाके के अंबेहटा कस्बे में सोमवार को कारोबारी की पत्नी की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई. बदमाशों ने न सिर्फ 60 वर्षीय पूनम मित्तल का गला रेतकर हत्या कर दी, बल्कि उनके दोनों कान भी काट दिए. महिला का खून से लथपथ शव घर के कमरे में मिला. घटना के बाद पूरे कस्बे में दहशत और आक्रोश का माहौल है. आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. वहीं गुस्साए व्यापरियों ने बाजार बंद कर आक्रोश जताया. संजय मित्तल अंबेहटा मुख्य बाजार में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते हैं. सोमवार शाम करीब 4 बजे संजय मित्तल को पत्नी पूनम के मोबाइल नंबर से कॉल आई. फोन रिसीव करने पर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. संदेह होने पर वह एक डॉक्टर को साथ लेकर घर पहुंचे. घर पहुंचने पर देखा तो मुख्य दरवाजा खुला मिला और अंदर कमरे में पूनम मित्तल खून से लथपथ पड़ी थीं. पुलिस को किसी परिचत पर शक. (Video Credit; ETV Bharat)