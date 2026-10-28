अंकिता भंडारी वाले वनंतरा रिजॉर्ट के पास नोएडा के कारोबारी ने उठाया आत्मघाती कदम, पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज
पौड़ी गढ़वाल के चीला में रिजॉर्ट चलाने वाले कारोबारी ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 7:39 PM IST
हरिद्वार/ऋषिकेश: उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के चीला क्षेत्र स्थित एक रिजॉर्ट का लीज पर संचालन कर रहे नोएडा के कारोबारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मृतक की पहचान नीरज गुप्ता निवासी एटीएस ग्रीन पैराडीसो, ग्रेटर नोएडा के रूप में हुई है. वह चीला क्षेत्र के गंगा भोगपुर तल्ला स्थित रिजॉर्ट एंड स्पा का संचालन कर रहे थे. ये रिजॉर्ट अंकिता भंडारी प्रकरण के वनंतरा रिजॉर्ट के पास ही स्थित है. मामले में मृतक की पत्नी की शिकायत पर लक्ष्मणझूला थाना पुलिस ने दो नामजद समेत अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस के मुताबिक, 27 अक्टूबर को नीरज गुप्ता की पत्नी विनीता गुप्ता निवासी एटीएस ग्रीन पैराडिसो ग्रेटर नोएडा ने कोतवाली लक्ष्मणझूला में लिखित शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया. पुलिस के अनुसार मुकदमे में आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित अपराध का प्रावधान है. शिकायतकर्ता विनीता गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उनके पति नीरज गुप्ता, लीज पर गंगा भोगपुर तल्ला स्थित रिजॉर्ट एंड स्पा का संचालन करते थे. रिजॉर्ट से संबंधित जमीन की खरीद फरोख्त और धनराशि के लेनदेन को लेकर दो व्यक्ति के साथ उनका विवाद चल रहा था.
आरोप है कि इस विवाद के कारण दोनों और अन्य लोगों ने उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. पत्नी का आरोप है कि इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर उनके पति ने आत्मघाती कदम उठाया. उन्होंने यह भी बताया कि नीरज गुप्ता अपने पीछे पांच पेज का नोट छोड़ गए हैं, जिसमें जीवनलीला समाप्त करने के कारण लिखे हैं. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया था. वहीं, मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपों की जांच जारी है.
-सूर्य भूषण नेगी, थाना प्रभारी, लक्ष्मणझूला-
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