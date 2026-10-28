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अंकिता भंडारी वाले वनंतरा रिजॉर्ट के पास नोएडा के कारोबारी ने उठाया आत्मघाती कदम, पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

अंकिता भंडारी वाले वनंतरा रिजॉर्ट के पास नोएडा के कारोबारी ने उठाया आत्मघाती कदम ( PHOTO-ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, 27 अक्टूबर को नीरज गुप्ता की पत्नी विनीता गुप्ता निवासी एटीएस ग्रीन पैराडिसो ग्रेटर नोएडा ने कोतवाली लक्ष्मणझूला में लिखित शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया. पुलिस के अनुसार मुकदमे में आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित अपराध का प्रावधान है. शिकायतकर्ता विनीता गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उनके पति नीरज गुप्ता, लीज पर गंगा भोगपुर तल्ला स्थित रिजॉर्ट एंड स्पा का संचालन करते थे. रिजॉर्ट से संबंधित जमीन की खरीद फरोख्त और धनराशि के लेनदेन को लेकर दो व्यक्ति के साथ उनका विवाद चल रहा था.