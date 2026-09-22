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कानपुर में दिनदहाड़े व्यापारी की गला काटकर हत्या, गड्ढे में फेंका सिर

कानपुर: बिल्हौर क्षेत्र में मंगलवार सुबह दिनदहाड़े एक शृंगार व्यापारी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात के बाद हमलावर धड़ को बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए, जबकि कटा सिर घटनास्थल से 12 फीट दूर पानी से भरे गड्ढे में मिला. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना के खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.

मृतक की पहचान बिल्हौर कस्बे के वैष्णव नगर निवासी 45 वर्षीय राज किशोर पटवा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से देवहा गांव के रहने वाले थे. मंगलवार सुबह वह अपनी साइकिल से गांव जाने के लिए घर से निकले थे, जिसके करीब एक घंटे बाद ही खुर्द खोजनपुर मोड़ के पास उनका शव मिलने की खबर आई. घटना की जानकारी मिलते ही उनकी पत्नी मधु और तीनों बेटियां रोती-बिलखती मौके पर पहुंचीं.

पत्नी मधु ने पुलिस को बताया कि राज किशोर महिलाओं के शृंगार के सामान का कारोबार करते थे और सुबह 8 बजे घर से निकले थे. सुबह 9 बजे उनके साथ अनहोनी की सूचना मिली. सूचना के बाद बिल्हौर थाने की पुलिस फोर्स ने आसपास सर्च अभियान चलाकर पानी भरे गड्ढे से कटा हुआ सिर बरामद किया. व्यापारी के शरीर पर सिर कटने के अलावा किसी अन्य चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि हमलावरों ने धारदार हथियार से अचानक वार कर वारदात को अंजाम दिया.