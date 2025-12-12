Heart Attack : ज्वेलरी शोरूम पर माल देने आए व्यापारी को आया अटैक, ऐसे बची जान
ज्वेलरी शोरूम में एक व्यापारी को अचानक अटैक आ गया. वह दुकान में माल दिखाते समय ही गिर गया.
Published : December 12, 2025 at 4:07 PM IST
कोटा: शहर के रामपुरा बाजार स्थित एक ज्वेलरी के शोरूम में पहुंचे एक व्यापारी की अचानक हृदय गति रुक जाने से अटैक आ गया. जिसके बाद वह दुकान में माल दिखाते समय ही गिर गया. घटना के बाद दुकानदार ने तत्काल उसे सीपीआर दिया, जिससे उसकी जान बच गई है. सीपीआर के बाद वह नॉर्मल हो गया और बाद में पैदल ही वापस लौट गया. हार्ट अटैक आने का मामला दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें सामने आया कि पूरे एक से डेढ़ मिनट तक सीपीआर देने पर व्यक्ति रिवाइव होकर नॉर्मल हो गया.
इस पूरे मामले पर कोटा के दुकानदार विमल जैन का कहना है कि जयपुर से उनके यहां पर माल सप्लाई देने के लिए व्यापारी राजकुमार सोनी आए हुए थे. घटना 11 दिसंबर दोपहर की है. मैं दुकान पर मौजूद नहीं था, मेरा बेटा वरुण जैन बैठा हुआ था. अचानक से राजकुमार जैन कुर्सी पर बैठे-बैठे ही काउंटर के ऊपर गिर गए.
उन्हें दुकान में मौजूद लड़कों ने संभाला, लेकिन उन्हें होश नहीं था. इसके बाद बेटे ने तत्काल हार्ट अटैक का मामला समझ सीपीआर देना शुरू कर दिया. जिसके बाद राजकुमार रिवाइव हो गए. हमने उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन बाद में वह पैदल ही दुकान से वापस चले गए. उन्होंने अपने आपको स्वस्थ बताया था.
सीपीआर देने वाले वरुण जैन का कहना है कि उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में सीपीआर के संबंध में जागरूकता थी. ऐसे में जब राजकुमार सोनी अचानक से ही लटक गए थे, तब मैंने उन्हें पहले अस्पताल ले जाने के लिए सोचा, लेकिन तब कुछ रिलीफ सीपीआर के जरिए देने की कोशिश की. यह सफल भी रहा. विमल जैन का कहना है कि हृदय गति रुक जाने पर तत्काल दी जाने वाली गोली भी उन्हें दुकान से ही खिला दी थी. उन्होंने राजकुमार सोनी से शुक्रवार सुबह ही बात की है, वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं.