ऑनलाइन गेम का दंश : गाजियाबाद की त्रासदी के बाद आगरा में नाबालिग ने गंवा दिए लाखों रुपए, जानें 'खेल'
ऑनलाइन गेम से गाजियाबाद में सगी तीन बहनों ने खुदकुशी की थी. अब गाजियाबाद में बच्चे ने लुटा दिए 4.25 लाख.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 11:22 AM IST
आगरा: आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के 15 वर्षीय बेटे ने ऑनलाइन में 4.25 लाख रुपये गंवा दिए. जिससे परिजन के होश उड़े हुए हैं.
गौर करें तो हाल ही में ऑनलाइन गेम की लत से गाजियाबाद में सगी तीन बहनों ने अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी की थी. गाजियाबाद की इस घटना के बाद मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहे बच्चों को लेकर अभिभावक चिंतित हैं.
इसी कड़ी में आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के 15 वर्षीय बेटे ने ऑनलाइन की लत में 4.25 लाख रुपये गवां दिए. जिससे परिजन के होश उडे हुए हैं. अब मामला साइबर क्राइम थाना पुलिस तक पहुंच गया है. पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है.
बरहन के परचून व्यापारी ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह में बैंक खाते से 4.25 लाख रुपये कटने की जानकारी हुई. जबकि, यह रकम उन्होंने खर्च नहीं की थी. जब इस बारे में छानबीन की, तो पता चला कि 15 वर्षीय बेटे ने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने के चलते ये फटका लगा है. जब बेटे से इस बारे में बात की, तो उसने चौंकाने वाले बाते बताईं.
साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू की
परचून व्यापारी ने बताया कि बेटे को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत लगी, तो उसने गेम में रुपये लगाना शुरू कर दिया. इस तरह बेटे ने दिसंबर 2025 से धीरे-धीरे गेमिंग कंपनी के खाते में ये रकम जमा कराई है.
बेटे को ये अंदाजा नहीं था कि धीरे-धीरे इतनी रकम बैंक खाते से कट जाएगी. इस बारे में डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि परचून व्यापारी की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
इसके साथ ही जनता से अपील है कि बच्चों के हाथ मोबाइल ना दें. बच्चे को अपनी निगरानी में ही मोबाइल दें. उस पर नजर रखें. मोबाइल पर क्या देख रहा है.
पहले भी आया था मामला
आगरा में मोबाइल गेम के चक्कर में रकम गंवाने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले खंदौली क्षेत्र में एक नाबालिग ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में 39 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे. इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया था.
