ऑनलाइन गेम का दंश : गाजियाबाद की त्रासदी के बाद आगरा में नाबालिग ने गंवा दिए लाखों रुपए, जानें 'खेल'

आगरा में व्यापारी के बेटे ने ऑनलाइन गेम में 4.25 लाख रुपये गंवा दिए. ( ETV Bharat )

आगरा: आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के 15 वर्षीय बेटे ने ऑनलाइन में 4.25 लाख रुपये गंवा दिए. जिससे परिजन के होश उड़े हुए हैं. गौर करें तो हाल ही में ऑनलाइन गेम की लत से गाजियाबाद में सगी तीन बहनों ने अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी की थी. गाजियाबाद की इस घटना के बाद मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहे बच्चों को लेकर अभिभावक चिंतित हैं. इसी कड़ी में आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के 15 वर्षीय बेटे ने ऑनलाइन की लत में 4.25 लाख रुपये गवां दिए. जिससे परिजन के होश उडे हुए हैं. अब मामला साइबर क्राइम थाना पुलिस तक पहुंच गया है. पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है. बरहन के परचून व्यापारी ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह में बैंक खाते से 4.25 लाख रुपये कटने की जानकारी हुई. जबकि, यह रकम उन्होंने खर्च नहीं की थी. जब इस बारे में छानबीन की, तो पता चला कि 15 वर्षीय बेटे ने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने के चलते ये फटका लगा है. जब बेटे से इस बारे में बात की, तो उसने चौंकाने वाले बाते बताईं. साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू की