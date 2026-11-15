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कानपुर के अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर व्यवसाई के बेटे की मौत, घरवालों ने जताई हत्या का आशंका

कानपुर: सिंहपुर इलाके में बने रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर शहर के जाने-माने कारोबारी के बेटे की मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. शक के आधार पर बिठूर पुलिस ने एक युवती समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह के अनुसार, गुमटी नंबर पांच में रहने वाले विशाल खंडेलवाल का गुरु कृपा पेपर के नाम से कारोबार है और वह एक अखबार के मालिक व संपादक भी हैं. उनका 22 साल का इकलौता बेटा संभव खंडेलवाल, शनिवार शाम करीब पांच बजे सिंहपुर के रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट के छठी मंजिल पर अपनी महिला मित्र से मिलने गया था.

युवती फ्लैट में अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहती है. घटना के समय मौके पर युवती का एक मुंहबोला मामा भी मौजूद था. फ्लैट पर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद संभव संदिग्ध हालात में छठी मंजिल से नीचे गिर गया. स्थानीय लोगों ने उसे आनन-फानन में पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही खंडेलवाल परिवार में कोहराम मच गया और अस्पताल में बेटे की लाश देखते ही मां बेहोश हो गई. संभव के घरवालों ने शव की हालत को देखते हुए हत्या की आशंका जताई है. घरवालों का कहना है कि अगर संभव छठी मंजिल से गिरता तो उसके शरीर पर ज्यादा गहरी और साफ चोटें आतीं, जबकि उसके सिर में चोट के अलावा सिर्फ बांह और पैर में ही खरोंच के निशान मिले हैं.



मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर घटनास्थल की जांच पड़ताल की और छठी मंजिल से लेकर नीचे गिरने वाली जगह तक से जरूरी सबूत जुटाए. एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है और घटना के वक्त वहां मौजूद युवती, उसकी मां, छोटे भाई और मुंहबोले मामा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही संभव की मौत की असली वजह सामने आ पाएगी.