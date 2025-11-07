ETV Bharat / state

महिलाकर्मी से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, गर्भवती होने पर करवाया अबॉर्शन; कारोबारी के बेटे ने की मारपीट, लखनऊ में FIR दर्ज

लखनऊ : राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र में एक महिलाकर्मी का अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक कारोबारी के बेटे ने काम करने वाली युवती को बहाने से बुलाकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया.

आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया. आरोप है कि गर्भवती होने पर अबॉर्शन भी करवा दिया. युवती ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी. युवती ने तंग आकर आरोपी के खिलाफ चिनहट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है.

एसीपी विभूतिखंड विनय द्विवेदी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पीड़िता के मुताबिक, वह संतकबीरनगर की रहने वाली है और लखनऊ में रहकर एक दुकान पर नौकरी करती थी.

पीड़िता के मुताबिक, नौकरी करने के दौरान कारोबारी के बेटे मोनू से दोस्ती हो गई. इसी दौरान आरोपी ने युवती से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे पीड़िता ने मना कर दिया. आरोप है कि युवक ने युवती को बहाने से बुलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया. जिसके बाद आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया.