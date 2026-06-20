ETV Bharat / state

जमीन विवाद में कारोबारी को मारी गोली, भतीजे पर लगा आरोप

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बरालोटा में जीएलए कॉलेज के पास ठेकेदार सह कारोबारी संजय तिवारी को गोली मारी गई. गोली मारने का आरोप संजय तिवारी के भतीजे पर लगा है.

दरअसल, संजय तिवारी टाउन थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज के पास स्थित दुर्गा मंदिर जा रहे थे. इसी क्रम में उन्हें गोली मारी गई है. उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. जहां डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है. वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

घटना को लेकर एसपी ने दी जानकारी

घटना को लेकर पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि जमीन विवाद में घटना हुई है. पीड़ित के भतीजे पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. इसके साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है. संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़े ठेकेदार हैं और उनका शराब का दुकान भी है.