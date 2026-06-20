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जमीन विवाद में कारोबारी को मारी गोली, भतीजे पर लगा आरोप

पलामू में जमीन विवाद को लेकर कारोबारी को गोली मारी गई है. गोली चलाने का आरोप उनके भतीजे पर लगाया गया है.

BUSINESSMAN SHOT OVER LAND DISPUTE
घायल कारोबारी को अस्पताल ले जाते परिजन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 12:08 PM IST

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पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बरालोटा में जीएलए कॉलेज के पास ठेकेदार सह कारोबारी संजय तिवारी को गोली मारी गई. गोली मारने का आरोप संजय तिवारी के भतीजे पर लगा है.

दरअसल, संजय तिवारी टाउन थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज के पास स्थित दुर्गा मंदिर जा रहे थे. इसी क्रम में उन्हें गोली मारी गई है. उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. जहां डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है. वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

घटना को लेकर एसपी ने दी जानकारी

घटना को लेकर पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि जमीन विवाद में घटना हुई है. पीड़ित के भतीजे पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. इसके साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है. संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़े ठेकेदार हैं और उनका शराब का दुकान भी है.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन एवं स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. परिजनों के अनुसार संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी का अपने ही परिवार के साथ लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है. ऐसे में आरोप है कि इसी विवाद की वजह से घटना को अंजाम दिया गया है.

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