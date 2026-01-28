ETV Bharat / state

बिहार में अपराधियों ने व्यवसायी को कनपटी में पिस्टल सटाकर मारी गोली

बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि प्रदेश में अपराधियों का कोई स्थान नहीं है. पर लगातार वारदातें हो रही हैं. पढ़ें खबर

बक्सर में व्यवसायी को मारी गोली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
बक्सर : बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है. इस बार बक्सर में गोलीबारी हुई है. जिले के रामदास राय के डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर बेनीलाल के डेरा गांव में मंगलवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी को गोली मार दी.

बक्सर में व्यवसायी को मारी गोली : गोली लगने की वजह से व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की पहचान स्वर्गीय भुवनेश्वर शाह के 24 वर्षीय पुत्र राकेश गुप्ता के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

कनपटी में पिस्टल सटाकर मारी गोली : प्राप्त जानकारी के अनुसार, राकेश गुप्ता रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर रहे थे. तभी घात लगाए अज्ञात अपराधी उसके पास पहुंचे और उसकी कनपटी में पिस्टल सटाकर गोली चला दी. गोली लगते ही राकेश गंभीर रूप से जख्मी होकर मौके पर गिर पड़ा.

वाराणसी किया गया रेफर : गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. तत्काल राकेश गुप्ता को इलाज के लिए सिमरी पीएचसी ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. जहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर भेजा गया.

वाराणसी किया गया रेफर (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलीस : घटना की सूचना मिलते ही रामदास राय के डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल गोली मारने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालने में जुटी है. इसके साथ ही अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

''एक व्यवसायी को गोली मारी गई है. अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.''- अभिषेक पांडेय, रामदास राय के डेरा थाना प्रभारी

लोगों में काफी आक्रोश : पीड़ित के परिजनों का कहना है कि राकेश गुप्ता की किसी से दुश्मनी नहीं थी. आखिर किसने और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया यह समझ से परे है. इधर लोगों में घना के बाद काफी आक्रोश देखा जा रहा है. पुलिस हर एंगल की तफ्तीश में जुटी हुई है.

