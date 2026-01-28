ETV Bharat / state

बिहार में अपराधियों ने व्यवसायी को कनपटी में पिस्टल सटाकर मारी गोली

बक्सर : बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है. इस बार बक्सर में गोलीबारी हुई है. जिले के रामदास राय के डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर बेनीलाल के डेरा गांव में मंगलवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी को गोली मार दी.

बक्सर में व्यवसायी को मारी गोली : गोली लगने की वजह से व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की पहचान स्वर्गीय भुवनेश्वर शाह के 24 वर्षीय पुत्र राकेश गुप्ता के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

कनपटी में पिस्टल सटाकर मारी गोली : प्राप्त जानकारी के अनुसार, राकेश गुप्ता रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर रहे थे. तभी घात लगाए अज्ञात अपराधी उसके पास पहुंचे और उसकी कनपटी में पिस्टल सटाकर गोली चला दी. गोली लगते ही राकेश गंभीर रूप से जख्मी होकर मौके पर गिर पड़ा.

वाराणसी किया गया रेफर : गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. तत्काल राकेश गुप्ता को इलाज के लिए सिमरी पीएचसी ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. जहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर भेजा गया.

जांच में जुटी पुलीस : घटना की सूचना मिलते ही रामदास राय के डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल गोली मारने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालने में जुटी है. इसके साथ ही अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.