दिल्ली में खूनी तांडव: बवाना में कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ हत्याओं से दहशत में राजधानी

बदमाशों ने व्यापारी पर कई राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मामले में जांच शुरू कर दी गई है.

दिल्ली के बवाना में कारोबारी की हत्या
दिल्ली के बवाना में कारोबारी की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 5:51 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: देश की राजधानी एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठी. दरअसल, बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में सोमवार को बदमाशों ने कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए एक प्लास्टिक कारोबारी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया. वहीं एक अन्य घटना में एक छात्र ने अपने ही सहपाठी की चाकू गोदकर हत्या कर दी. लगातार हो रहीं हत्या की वारदातों ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

भागता रहा व्यापारी, पीछे से बरसाते रहे गोलियां: दोपहर करीब 1 बजे बवाना में बाजार गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा. स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने जो मंजर देखा वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था. एक प्लास्टिक कारोबारी अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर बेतहाशा भाग रहा था और व्यापारी के पीछे बाइक पर सवार 3 से 4 हमलावर गोलियां बरसा रहे थे. इसके बाद बदमाशों ने व्यापारी को घेर लिया और उसपर कई राउंड फायरिंग की. इसपर व्यापारी वहीं सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देकर हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए. मृतक की पहचान 35 वर्षीय वैभव के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक वैभव की बवाना में प्लास्टिक की फैक्ट्री है. साथ ही वह फाइनेंसर भी था.

लूट, रंजिश या रंगदारी, जांच जारी: घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस शुरुआती जांच में इसे लूट के बाद हत्या का मामला मान रही रहै. आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने व्यापारी से नकदी छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर उसे गोली मार दी. लेकिन जिस तरीके से व्यापारी को दौड़ाकर कई राउंड गोली मारी गई, उससे आपसी रंजिश और रंगदारी का मामला होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. मृतक फाइनेंसर भी था. ऐसे में रुपयों के लेनदेन का भी विवाद हो सकता है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है, जिससे बाइक के नंबर व हमलावरों के हुलिए की पहचान की जा सके. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.

दिल्ली में गैंगराज व रंगदारी का खौफ: राजधानी दिल्ली के बवाना, नरेला जैसे अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारियों से तमाम गैंग द्वारा रंगदारी मांगने और न देने पर हत्या या हत्या के प्रयास की घटनाएं होती रही हैं. बवाना व नरेला पिछले कुछ समय से अपराध का गढ़ बनता जा रहा है. इन औद्योगिक इलाकों के व्यापारियों का कहना है कि वे प्रोटेक्शन मनी और स्थानीय गिरोहों के आतंक के साये में जीने को मजबूर हैं. पिछले साल अक्टूबर में भी इसी तरह एक व्यापारी की हत्या हुई थी. पुलिस की गश्त के दावों के बावजूद अपराधी बेखौफ हैं. इससे फैक्ट्री मालिकों व मजदूरों में भारी रोष व्याप्त है.

दिल्ली में दूसरी हत्या से फैली सनसनी: इसके अलावा एक अन्य मामले में स्कूल में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें स्कूल में एक छात्र ने अपने ही सहपाठी पर चाकू मार दिया. घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी. इसका अंजाम इतना खौफनाक होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. एक ही दिन में हुई इन दो बड़ी घटनाओं ने राजधानी दिल्ली की सड़कों से लेकर स्कूल परिसर तक की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

