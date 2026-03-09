बिहार में व्यवसायी को भून डाला, अपराधियों ने ताबड़तोड़ बरसायी तीन गोलियां
मुजफ्फरपुर में पोल्ट्री फार्म व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई है. सुपारी किलिंग की आशंका व्यक्त की गई है. पढ़ें खबर
Published : March 9, 2026 at 1:39 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के रामपुर हरि थाना क्षेत्र के कोइली भराव गांव में बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की शिनाख्त रणधीर कुमार के रूप में हुई है.
मुजफ्फरपुर में हत्या : बताया जा रहा है कि रणधीर कुमार भराव चौक पर पान की दुकान भी चलाते थे और पोल्ट्री फार्म का कारोबार करते थे. घटना के समय वह अपनी पान की दुकान बंद कर बाइक से सब्जी और अन्य सामान लेकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनका पीछा किया और सुनसान जगह पर उन्हें गोली मार दी.
तीन गोली मारी गई : गोली लगने से गंभीर रूप से घायल रणधीर कुमार को लेकर ग्रामीण इलाज के लिए एसकेएमसीएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों के अनुसार, रणधीर कुमार को दो गोली बाएं हाथ में और एक गोली सीने में लगी थी.
मिल रही थी धमकी- पत्नी : मृतक की पत्नी चिंटू देवी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके पति के मोबाइल पर हत्या की धमकी मिल रही थी, लेकिन इसकी शिकायत थाने में नहीं की गई थी. घटना के बाद उनका मोबाइल भी गायब बताया जा रहा है.
घटनास्थल से दो खोखे बरामद : घटना की सूचना मिलते ही रामपुर हरि थाना अध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे बरामद किए हैं. एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है.
''सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक ग्रामीण घायल को अस्पताल ले जा चुके थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.''- शिवेंद्र नारायण सिंह, थानाध्यक्ष, रामपुर हरि
पूर्व विधायक पहुंचे : इधर, हत्या की खबर मिलते ही पूर्व राजद विधायक मुन्ना यादव समेत कई स्थानीय नेता एसकेएमसीएच पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. मृतक के दो छोटे बच्चे हैं और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
