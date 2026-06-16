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दुमका में व्यवसायी को मारी गोली, आपसी विवाद में फायरिंग की आशंका

दुमका में कारोबारी को गोली मारकर जख्मी किया गया है.

Businessman shot and injured in Dumka
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 10:22 PM IST

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दुमकाः जिला में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के रांगा गांव में आज मंगलवार को एक मवेशी व्यवसायी हारून अंसारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. व्यवसायी को तत्काल स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. बाद में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देवघर रेफर कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच और दोषियों के गिरफ्तारी में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला

सरैयाहाट थाना क्षेत्र के रांगा गांव के निकट 45 वर्षीय मवेशी व्यवसायी हारून अंसारी को गोली मार दी गई. गोली उनके सीने में गोली लगने से हालत नाजुक बनी हुई है. घायल के परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत जख्मी अवस्था में हारून अंसारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. सुभाष कुमार ने प्राथमिक उपचार किया लेकिन स्थिति गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया. चिकित्सक के अनुसार गोली सीने में अंदर तक लगी है. जिससे उनकी हालत अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

इस घटना की सूचना मिलते ही सरैयाहाट थाना की पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. थाना प्रभारी राजेन्द्र यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में आपसी विवाद का मामला सामने आ रहा है. हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है. संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इधर ग्रामीणों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कायम रह सके.

क्या कहते हैं एसडीपीओ

इस पूरे मामले पर जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह में बताया कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें यह बात सामने आ रही है कि रिश्तेदारों के बीच विवाद में यह घटना घटी है. उन्होंने कहा कि मामले के तह तक पहुंचने के बाद ही ज्यादा कुछ कहा जा सकता है.

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