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​लखनऊ में कारोबारी ने खुद को गोली से उड़ाया, अस्पताल में मौत

कारोबारी यशार्थ सरन यादव ने खुद को गोली से उड़ाया. ( ईटीवी भारत / लखनऊ पुलिस )

लखनऊ: लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात एक कारोबारी ने अवैध पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इसमें सनसनीखेज़ बात यह रही कि वारदात के समय कमरे में उसकी पत्नी भी मौजूद थी. अचानक हुए धमाके और पति को खून से लथपथ तड़पते देख पत्नी की चीख निकल गई. परिजन और स्थानीय लोग आनन-फानन में घायल को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

​सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के महिपाल खेड़ा निवासी यशार्थ सरन यादव निजी व्यवसाय करते थे. मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे यशार्थ अपने कमरे में पत्नी के साथ मौजूद थे. किसी बात को लेकर यशार्थ ने अचानक पास रखी अवैध पिस्टल निकाली और खुद पर फायर झोंक दिया. गोली चलते ही तेज आवाज़ सुनकर पत्नी चीख उठीं. इसके बाद आवाज़ सुनकर घर के बाकी सदस्य और पड़ोसी दौड़कर कमरे में पहुंचे. ​लखनऊ में कारोबारी यशार्थ सरन यादव ने खुद को गोली से उड़ाया. (लखनऊ पुलिस)