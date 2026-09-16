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​लखनऊ में कारोबारी ने खुद को गोली से उड़ाया, अस्पताल में मौत

​लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के महिपाल खेड़ा निवासी यशार्थ सरन यादव निजी व्यवसाय करते थे. पुलिस जांच में जुटी है.

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कारोबारी यशार्थ सरन यादव ने खुद को गोली से उड़ाया. (ईटीवी भारत / लखनऊ पुलिस)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 11:03 AM IST

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लखनऊ: लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात एक कारोबारी ने अवैध पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इसमें सनसनीखेज़ बात यह रही कि वारदात के समय कमरे में उसकी पत्नी भी मौजूद थी.

अचानक हुए धमाके और पति को खून से लथपथ तड़पते देख पत्नी की चीख निकल गई. परिजन और स्थानीय लोग आनन-फानन में घायल को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
​सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के महिपाल खेड़ा निवासी यशार्थ सरन यादव निजी व्यवसाय करते थे.

मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे यशार्थ अपने कमरे में पत्नी के साथ मौजूद थे. किसी बात को लेकर यशार्थ ने अचानक पास रखी अवैध पिस्टल निकाली और खुद पर फायर झोंक दिया.

गोली चलते ही तेज आवाज़ सुनकर पत्नी चीख उठीं. इसके बाद आवाज़ सुनकर घर के बाकी सदस्य और पड़ोसी दौड़कर कमरे में पहुंचे.

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​लखनऊ में कारोबारी यशार्थ सरन यादव ने खुद को गोली से उड़ाया. (लखनऊ पुलिस)

अस्पताल पहुंचने से पहले थमीं सांसें, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सुराग

​लहूलुहान हालत में परिजन यशार्थ को लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचे, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

​घटना की सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने कमरे से खोखा, खून के नमूने और घटना में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल को कब्जे में लेकर सील कर दिया है. ​शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.

​एडिशनल सीपी साउथ वसंत कुमार रल्लापल्ली ने बताया कि महिपाल खेड़ा में एक युवक द्वारा खुद को गोली मारने की सूचना मिली थी. घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हैं.

​पुलिस इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही है कि कारोबारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आई और उसने इतना आत्मघाती कदम किस तनाव या विवाद के चलते उठाया. मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है.

इस हादसे के बाद फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और पुलिस खुदकुशी के कारणों और अवैध असलहे के स्रोत की जांच कर रही है.

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लखनऊ में खुदकुशी
बिजनेसमैन ने मारी खुद को गोली
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