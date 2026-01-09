करनाल में व्यापारी से लूट मामला: पड़ोसी दुकान का कर्मी निकला वारदात का मास्टरमाइंड, विदेश से ऐसे रची साजिश

ETV Bharat / state

करनाल: हरियाणा के करनाल में सेक्टर-16 में सर्राफा व्यापारी से हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा किया है. वारदात के पीछे कोई बाहरी गैंग नहीं, बल्कि पीड़ित की ही गली में काम करने वाला युवक मास्टरमाइंड निकला. विदेश में बैठे जीजा के जरिए अंबाला के बदमाशों को हायर कर पूरी लूट की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में लूटा गया सामान भी बरामद किया है. आरोपी ने व्यापारी से 15 लाख रुपये नकद और डेढ़ किलो सोना-चांदी की लूट की थी.

नुकीले हथियार से वारदात: डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि "3 जनवरी को रात करीब साढ़े 9 बजे सर्राफा व्यापारी अपने रिश्तेदार के साथ स्कूटी पर घर लौट रहा था. रास्ते में पीछे से इशारा कर स्कूटी रुकवाने की कोशिश की गई. जब स्कूटी नहीं रुकी तो नुकीले हथियार से हमला कर दिया. स्कूटी गिरते ही बदमाशों ने सिर और हाथ पर कई वार किए और नकदी व सोने से भरा बैग छीनकर फरार हो गए".

जांच में सामने आया कि पीड़ित की दुकान से एक दुकान छोड़कर स्थित दूसरी ज्वैलर्स शॉप पर काम करने वाले दो युवक पीड़ित की दिनचर्या, आवाजाही और कामकाज से भली-भांति परिचित थे. जल्दी अमीर बनने की चाहत में एक युवक ने पूरी साजिश रची और अपने साथी को भी इसमें शामिल कर लिया.

बाहरी बदमाशों का लिया सहारा: डीएसपी ने बताया कि "करनाल के जुंडला गेट निवासी प्रिंस शर्मा ने पूरी योजना तैयार की. उसी दुकान पर काम करने वाला दिनेश शर्मा वारदात के दिन सूचना देने की जिम्मेदारी निभा रहा था. जैसे ही पीड़ित दुकान से निकला, दिनेश ने फोन पर जानकारी दी. सीसीटीवी फुटेज में दिनेश को स्कूटी से रेकी करते हुए साफ देखा गया है. पीड़ित से पहचान होने के कारण दोनों कर्मचारियों ने बाहरी बदमाशों का सहारा लिया. प्रिंस शर्मा ने अपने जीजा विजय से संपर्क किया, जो मूल रूप से गांव बड़थल का निवासी है. वर्तमान में पुर्तगाल में रह रहा है. उसी के जरिए अंबाला के बदमाशों से संपर्क साधा गया".

बदमाशों ने व्यापारी पर किया हमला: डीएसपी राजीव ने बताया कि "जीजा विजय ने व्हाट्सएप के जरिए प्रवीन गुर्जर का नंबर दिया. प्रवीन के साथ प्रतीक नामक युवक भी साजिश में शामिल हुआ. 3 जनवरी की दोपहर बाद दोनों करनाल पहुंचे और बाजार व संभावित रास्तों की रेकी शुरू कर दी. रात होते ही सभी अपने-अपने स्थान पर अलर्ट हो गए. रात में जैसे ही पीड़ित स्कूटी पर पहुंचा, प्रिंस ने अंधेरे में इशारा किया. पहले प्रतीक ने हाथ देकर स्कूटी रोकने की कोशिश की. असफल रहने पर प्रवीन ने नुकीले हथियार से हमला कर दिया. स्कूटी गिरते ही पीड़ित पर ताबड़तोड़ वार किए गए. रिश्तेदार मदद के लिए भागा और इसी बीच प्रतीक बैग लेकर फरार हो गया".

पुलिस ने की कार्रवाई: पुलिस ने जांच के बाद 8 जनवरी को करनाल से प्रिंस शर्मा और दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया. इनके पास से एक लाख रुपये नकद और करीब 230 ग्राम सोना बरामद हुआ. पूछताछ में अंबाला के प्रवीन गुर्जर और प्रतीक का खुलासा हुआ. जिसके बाद पुलिस ने गांव बोह, अंबाला से दोनों को दबोच लिया. अंबाला से गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक लाख नकद और एक किलो सोने की ईंट, सोने का अन्य टुकड़ा और वही बैग बरामद हुआ है. जिसमें लूटा गया सामान रखा गया था. कुल 1240 ग्राम सोना बरामद हो चुका है. आरोपियों के कब्जे से अभी पुलिस को करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद करनी है.

आपराधिक रिकॉर्ड पर पुलिस की नजर: डीएसपी के मुताबिक, "प्रतीक पहले एनडीपीएस से जुड़े मामले में शामिल रह चुका है. जबकि अन्य आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है. पुलिस को आशंका है कि गिरोह पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रहा हो सकता है. रेकी और सूचना देने में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की गई है. वहीं, अंबाला से आए बदमाशों की स्प्लेंडर बाइक और प्रिंस द्वारा इस्तेमाल की गई एक्टिवा की तलाश जारी है. इन वाहनों की बरामदगी के लिए रिमांड मांगा जाएगा".

