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दिल्ली के मधु विहार में व्यापारी से लूट की कोशिश नाकाम, बेटे की बहादुरी से बदमाश बाइक और हथियार छोड़ हुए फरार

पूर्वी दिल्ली के मधु विहार के जोशी कॉलोनी में गुरुवार रात हथियारबंद बदमाशों ने किराना कारोबारी से की लूट ,लूट का विरोध करने पर फायरिंग

मधु विहार में कारोबारी से लूट, विरोध पर फायरिंग
मधु विहार में कारोबारी से लूट, विरोध पर फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 12:51 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना क्षेत्र स्थित जोशी कॉलोनी में गुरुवार रात हथियारबंद बदमाशों ने एक किराना कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया. विरोध करने पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें कारोबारी अनिल गुप्ता घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

थोक कारोबारी से लूट

अनिल गुप्ता परिवार के साथ जोशी कॉलोनी में रहते हैं और नोएडा में किराने का थोक कारोबार करते हैं. गुरुवार रात करीब 10:30 बजे वह अपने बेटे और भांजे के साथ कार से घर पहुंचे थे. जैसे ही उनका बेटा कार पार्क करने लगा और अनिल गुप्ता पैदल घर की ओर बढ़े, पहले से घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. बदमाशों ने उनके पास मौजूद करीब तीन लाख रुपये से भरा बैग लूटने की कोशिश की.

मधु विहार में कारोबारी से लूट, विरोध पर फायरिंग; (ETV Bharat)

लूट के दौरान कारोबारी अनिल गुप्ता घायल

विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी और मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल किया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान अनिल गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता ने हिम्मत दिखाते हुए कार से बदमाशों का पीछा किया और एक बाइक में टक्कर मार दी. अचानक हुए इस घटनाक्रम से घबराए बदमाश अपनी एक बाइक और हथियार मौके पर छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मधु विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मौके से बरामद बाइक और हथियार को कब्जे में ले लिया है.

डीसीपी राजीव कुमार ने दी मामले की जानकारी

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जा सके.घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं.

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