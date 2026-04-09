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कवर्धा में पिस्टल की नोक पर व्यापारी से वसूली, कोतवाली थाना इलाके की वारदात

व्यापारी का आरोप है कि वारदात को एक्स आर्मी मैन ने अंजाम दिया. झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और जबरन पैसे ले लिए.

BUSINESSMAN ROBBED AT GUNPOINT
कवर्धा में पिस्टल की नोक पर व्यापारी से वसूली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
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कबीरधाम: बंदूक की नोक पर 50 हजार की वसूली का मामला कोतवाली थाना इलाके में सामने आया. पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है. पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के छिरहा गांव की है, जहां किराना व्यापारी से पिस्टल की नोक पर 50 हजार की जबरन वसूली कर ली गई. वसूली करने का आरोप एक एक्स आर्मी मैन पर लगा है. पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने व्यापारी को चोरी का चावल खरीदने के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे जबरन 50 हजार ले लिए और फरार हो गया.

व्यापारी से जबरन की 50 हजार की वसूली

कोतवाली पुलिस ने आरोपी की पहचान जितेंद्र चड्ढा के रूप में की है जो कि पूर्व सैनिक (एक्स-आर्मी मैन) है. आरोपी रायपुर की एक निजी कंपनी “कॉल मी सर्विसेस” में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पहचान और प्रभाव का डर दिखाकर व्यापारी को धमकाया और उससे 50 हजार वसूल लिए.

कवर्धा में पिस्टल की नोक पर व्यापारी से वसूली (ETV Bharat)

सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज

घटना के बाद पीड़ित व्यापारी ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से एक लग्जरी कार, लाइसेंसी पिस्टल और वसूली गई नगद राशि भी बरामद की.

आरोपी की क्राइम कुंडली खंगाल रही पुलिस

एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जबरन वसूली और धमकी देने के तहत मामला दर्ज किया गया है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने झूठा आरोप लगाकर व्यापारी को डराने की कोशिश की थी. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इस तरह की वारदात पहले भी कहीं की है या नहीं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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