बैडमिंटन कोर्ट पर कारोबारी का 'अंतिम शॉट', शटल उठाने के लिए झुके और फिर थम गई सांसें
डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें 'मृत' घोषित कर दिया. वजह बताई गई सडन कार्डियक अरेस्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 17, 2026 at 7:25 PM IST
रायपुर: कहते हैं खेल जीवन देता है, लेकिन कभी-कभी यही खेल के मैदान जिंदगी की आखिरी दहलीज बन जाते हैं. रायपुर के अश्विनी नगर से एक ऐसी ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. एक तरफ स्फूर्ति थी, जोश था और हाथ में बैडमिंटन का रैकेट, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सन्नाटे में बदल गया.
खेलते-खेलते कारोबारी को आया सडन कार्डियक अरेस्ट
दरअसल, सोमवार की वो सुबह रोज़ जैसी ही थी. 57 वर्षीय हार्डवेयर कारोबारी अमृत बजाज अपनी सेहत और शौक की खातिर अश्विनी नगर के सोनकर बाड़ी ग्राउंड पहुंचे थे. चेहरे पर मुस्कान और हाथ में रैकेट लिए वो कोर्ट पर पसीना बहा रहे थे. खेल अपने शबाब पर था, अमृत ने एक शानदार शॉट मारा लेकिन किसे पता था कि यह उनके जीवन का 'आख़िरी शॉट' होगा.
साथी दोस्तों ने की संभालने की कोशिश
वीडियो में साफ दिख रहा है कि, शॉट मारने के बाद जैसे ही अमृत शटल उठाने के लिए नीचे झुके, उनका शरीर अचानक कोर्ट धाराशायी हो गया. साथ खेल रहे खिलाड़ियों को लगा कि शायद पैर फिसला है, लेकिन जब शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तो सन्नाटा पसर गया.
जांच के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
आनन-फानन में उन्हें पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें 'मृत' घोषित कर दिया. वजह बताई गई सडन कार्डियक अरेस्ट. जानकारी के लिए मुताबिक अमृत बजाज शुगर के मरीज थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि खेल का मैदान इस तरह मातम के मैदान में बदल जाएगा.
अमृत बजाज का जाना उनके परिवार और मित्र मंडली के लिए एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा. यह घटना हमें याद दिलाती है कि सेहत के प्रति जागरूक होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने शरीर के संकेतों को समझना, खासकर यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हों. रायपुर की इस घटना ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया है.
