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पीलीभीत में व्यापारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 1 लाख का इनामी था

पुलिस इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

आरोपी और पुलिस मुठभेड़
आरोपी और पुलिस मुठभेड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:18 AM IST

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Updated : June 28, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
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पीलीभीत: पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में बीते दिनों व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. मूल रूप से लखीमपुर खीरी जनपद के उचकिया का रहने वाला सरबजीत इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य शूटर था. शीतलपुर गांव के पास हुई मुठभेड़ पुलिस के अनुसार, बिलसंडा थाना पुलिस और स्वात (SOG) टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी सरबजीत अपने एक साथी के साथ शीतलपुर गांव के नजदीक छुपा हुआ है. जब पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी, तो आरोपियों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें सरबजीत के सीने में दो गोलियां लगीं. उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

थानाध्यक्ष की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी गोली, दो पुलिसकर्मी घायल इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में बिलसंडा थाना अध्यक्ष जगदीप मलिक बाल-बाल बच गए; एक गोली उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट में जा धंसी. वहीं, एसओजी के एक दरोगा उमेश त्यागी और एक सिपाही हरेंद्र सिंह गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या था पूरा मामला: यह पूरा घटनाक्रम बीते 28 मई का है. बिलसंडा थाना क्षेत्र में पंकज कटियार नाम के एक व्यापारी को धमकाने के लिए उनके ससुराल पक्ष ने कुछ किराए के शूटर भेजे थे. पंकज की दुकान के बाहर बदमाशों का विवाद हो रहा था, जिसे देख पड़ोसी व्यापारी पप्पू गुप्ता बीच-बचाव करने पहुंचे. इसी दौरान बदमाशों ने पप्पू गुप्ता पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

अब तक 8 गिरफ्तार, लापरवाही पर नपे थे अफसर
थाने के बिल्कुल नजदीक हुई इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक (SP) सुकीर्ति माधव मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया था. लापरवाही बरतने के आरोप में पहले एक चौकी इंचार्ज और दो सिपाहियों को निलंबित किया गया, जिसके बाद तत्कालीन थाना अध्यक्ष सिद्धांत शर्मा को भी लाइन हाजिर कर दिया गया था. पुलिस इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी जिस पर 100000 का इनाम घोषित था. पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड के सुपारी शूटर सर्वजीत हत्या, गैंगस्टर समेत करीब 12 केस में वांछित था. 23 साल के सर्वजीत का नाम हत्याकांड में नामजद शाहजहांपुर के मुख्य आरोपी रमेश चंद्र कटियार ने पूछताछ के दौरान बताया था.

बुलंदशहर में नाबालिग से रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़बुलंदशहर के जहांगीराबाद में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में वांछित चल रहे बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध चाकू, तमंचा और कारतूस बरामद किया है. आरोपी की पहचान इरफान नाम के रूप में हुई है.

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Last Updated : June 28, 2026 at 8:10 AM IST

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