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कानपुर में गर्लफ्रेंड के फ्लैट से गिरकर कारोबारी के इकलौते बेटे की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

संभव खंडेलवाल (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: बिठूर इलाके में बने रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर शहर के एक बड़े पेपर कारोबारी और अखबार संपादक के इकलौते बेटे की मौत हो गई. शनिवार दोपहर करीब 3:39 बजे हादसे का सीसीटीवी वीडियो रविवार रात सामने आया, जिसमें युवक को ऊंचाई से अपार्टमेंट की सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है.

युवक की पहचान गुमटी नंबर पांच के रहने वाले गुरु कृपा पेपर के मालिक और अखबार संपादक विशाल खंडेलवाल के 22 साल के बेटे संभव खंडेलवाल के रूप में हुई है.

मामले पर डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को युवक के गिरने का सीसीटीवी वीडियो मिला लेकिन, छठी मंजिल पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वह नीचे आ गिरा, इसकी गहराई से जांच की जा रही है. डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी ने कहा कि अभी तक परिवार की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलते ही FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.