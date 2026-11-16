कानपुर में गर्लफ्रेंड के फ्लैट से गिरकर कारोबारी के इकलौते बेटे की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप
शनिवार दोपहर अपार्टमेंट पहुंचा, महज 40 मिनट बाद छठी मंजिल से नीचे गिरने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 3:29 PM IST
कानपुर: बिठूर इलाके में बने रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर शहर के एक बड़े पेपर कारोबारी और अखबार संपादक के इकलौते बेटे की मौत हो गई. शनिवार दोपहर करीब 3:39 बजे हादसे का सीसीटीवी वीडियो रविवार रात सामने आया, जिसमें युवक को ऊंचाई से अपार्टमेंट की सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है.
युवक की पहचान गुमटी नंबर पांच के रहने वाले गुरु कृपा पेपर के मालिक और अखबार संपादक विशाल खंडेलवाल के 22 साल के बेटे संभव खंडेलवाल के रूप में हुई है.
मामले पर डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को युवक के गिरने का सीसीटीवी वीडियो मिला लेकिन, छठी मंजिल पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वह नीचे आ गिरा, इसकी गहराई से जांच की जा रही है.
डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी ने कहा कि अभी तक परिवार की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलते ही FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रविवार को डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया. पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर कुल 13 जगह चोटों के निशान मिले हैं, ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई.
जानकारी के अनुसार संभव शनिवार दोपहर करीब 3 बजे रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट के बी-2 टावर की छठी मंजिल पर रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था. 40 मिनट बाद वह नीचे गिर गया. वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत बिठूर के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
अस्पताल पहुंचे घरवालों ने शव देखने के बाद इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया और हत्या का शक जताया है. घरवालों का कहना है कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर शरीर पर चोटों के निशान कहीं ज्यादा गहरे और साफ होने चाहिए थे जबकि, संभव के हाथ-पैर पर खरोंच और सिर्फ सिर पर ही चोट दिखाई दी.
घरवालों के इन आरोपों के बाद बिठूर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर छठी मंजिल से लेकर नीचे जमीन तक सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए घटना के समय फ्लैट में मौजूद लड़की, उसकी मां, छोटे भाई और लड़की के मुंहबोले मामा समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, सभी से पूछताछ की जा रही है.
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