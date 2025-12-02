ETV Bharat / state

उधार माल दिलाने के बहाने बिहार से व्यापारी को बुलाया अलवर, तीन लाख लूटे, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने करीब 10 लाख रुपए के उधार का माल दिलाने का झांसा देकर व्यापारी को अलवर बुलाया.

Robbery accused arrested by police
पुलिस गिरफ्त में लूट के आरोपी (Source- Alwar Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 10:57 PM IST

3 Min Read
अलवर: बिहार के सुपौल जिले के एक व्यापारी को 10 लाख रुपए का माल उधार दिलाने के बहाने अलवर बुलाकर तीन लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को अलवर पुलिस ने कुछ ही घंटों में टेल्को चौराहे के पास नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो सहित दबोच लिया. पुलिस ने बदमाशों से लूट की रकम तीन लाख रुपए व घटना में उपयोग में ली गई स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया.

पीड़ित लड़ चुका बिहार चुनाव: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि अलवर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर बिहार के सुपौल जिले के पीड़ित व्यापारी मोहम्मद कलीम खान (49) से हुई तीन लाख रुपए की लूट का चंद घंटों में खुलासा कर वारदात में इस्तेमाल काले रंग की स्कॉर्पियो व लूटे गए तीन लाख रुपए भी बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित मोहम्मद कलीम खान, निवासी सुपौल (बिहार) ने पुलिस को बताया कि पिछले दिनों ही उन्होंने बसपा टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए. चुनाव हारने के दो दिन बाद गत 16 नवंबर की रात उन्हें हाफिज नाम के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसमें खुद को राजस्थान के बड़े व्यापारी का दोस्त बताया और बिहार के व्यापारी कलीम से कहा कि वह उन्हें 10 लाख तक उधार माल दिला देगा.

कुछ ही घंटों में पकड़े गए व्यापारी को लूटने वाले आरोपी (ETV Bharat Alwar)

लूट कर आरोपी स्कॉर्पियो में हुए फरार: उन्होंने बताया कि खुद को हाफिज बताने वाला व्यक्ति कई दिनों तक लगातार उसे फोन करता रहा. इस पर वे 2 दिसंबर की सुबह दिल्ली से जयपुर और वहां से बस द्वारा अलवर पहुंचे. अलवर बस स्टैंड पर कलीम को दो युवक इनामुल हसन और मोमिन उनसे मिले और खुद को हाफिज का भेजा हुआ बताकर उसे शहर में घुमाते रहे. इसी दौरान अचानक काले रंग की स्कॉर्पियो उनके सामने आकर रुकी. कलीम के सिगरेट जलाने के लिए हाथ उठाते ही इनामुल ने झपट्टा मारकर उससे तीन लाख रुपए वाला बैग छीन लिया और कलीम के विरोध करने पर दोनों ने उनके प्राइवेट पार्ट पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा. इसके बाद दोनों आरोपी लूट की रकम लेकर स्कॉर्पियो में फरार हो गए.

बाद में व्यापारी कलीम ने घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी. इस पर अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जिलेभर में नाकाबंदी करवाई. इस दौरान सदर थाना प्रभारी अजीत सिंह बडसरा की टीम ने टेल्को सर्किल के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की, जिस पर दोनों आरोपी भागने लगे. उन्होंने बताया कि मौके पर तैनात कांस्टेबल राजेश ने दौड़कर दोनों आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपी इनामुल‌ हसन (33) और मोमिन (23) को गिरफ्तार कर लिया.

सोने की ईंट का भी दिया था झांसा: एडिशनल एसपी शरण कांबले ने बताया कि पीड़ित व्यापारी बिहार में गर्म कपड़े बेचने का काम करता है. दोनों आरोपियों ने करीब 10 लाख रुपए के उधार माल दिलाने का झांसा देकर उसे अलवर बुलाया. साथ ही अतिरिक्त पैसों की व्यवस्था करने पर सोने की ईंट दिलाने का भी झांसा दिया. जबकि व्यापारी ने दोनों आरोपियों से अधिक पैसे की व्यवस्था नहीं होने की बात कही. फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है.

