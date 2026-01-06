कर्ज उतारने के लिए फूफा की हत्या, आरोपी 45 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना और एक करोड़ 25 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार
मथुरा के सर्राफा व्यापारी सतीश चंद्र गर्ग की धारदार हथियार से मार कर हत्या.
मथुरा: शहर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र लाल दरवाजा इलाके में 4 जनवरी की सुबह सर्राफा व्यापारी सतीश चंद्र गर्ग की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी और व्यापारी के घर से आरोपी करीब एक करोड़ पच्चीस लाख नकद के साथ सोना, चांदी लेकर फरार हो गया. पुलिस ने 48 घंटे में घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
सर्राफा व्यापारी की हत्या: शहर के लाल दरवाजा इलाके के रहने वाले सर्राफा व्यापारी सतीश चंद्र गर्ग तीन मंजिला मकान में रहते थे. फर्स्ट फ्लोर पर व्यापारी ने अपनी गद्दी बना रखी थी. सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर किराएदार रह रहे थे. 4 जनवरी की सुबह लाल उर्फ रितेश कुमार अपने फूफा के घर स्कूटी मांगने आया. रात में फूफा के घर पर ही रुका. घर में अकेले फूफा को देख उनकी हत्या करने की योजना बनाई और धार दार हथियार से फूफा सतीश चंद्र गर्ग की हत्या कर दी. और घर में रखे 20 ग्राम सोना 45 किलो चांदी और एक करोड़ पच्चीस लाख नकदी लेकर फरार हो गया.
कर्जा उतारने के लिए फूफा की हत्या: हत्या के बाद किराएदार की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से मिले सबूत के आधार पर आरोपी लाल उर्फ रितेश कुमार की तलाश शुरू कर दी, सर्विलांस टीम की मदद से आगरा दिल्ली राजमार्ग हाईवे पर 5 जनवरी को आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में रितेश ने घटना कबूल कर ली और बताया कि जुआ में 35 लाख रुपए का कर्ज होने के बाद कर्जदार परेशान कर रहे थे. इस लिए फूफा कि हत्या की योजना बनाई ताकि लूट के पैसों से सबका कर्ज उतार सकू. गिरफ्तारी के बाद लाल उर्फ रितेश के पास से पुलिस ने 45 किलो चांदी 20 ग्राम सोना और नगदी कुल एक करोड़ 25 लाख बरामद किया है.
सतीश चंद्र घर में अकेले थे: मृतक सतीश चंद्र के तीन पुत्र हैं. जो अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं. बड़ा बेटा मुकुल पुणे में, दूसरा बेटा मयंक नोएडा में और सबसे छोटा अभिषेक गुरुग्राम में जॉब करता है. दो साल पहले पत्नी रजनी के निधन के बाद से सतीश चंद्र घर में अकेले ही रह रहे थे.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र इलाके में 4 जनवरी को सर्राफा व्यापारी सतीश चंद्र गर्ग की हत्या कर दी गई, परिवार वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सबूत के आधार पर आरोपी लाल उर्फ रितेश को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 45 किलो चांदी 20 ग्राम सोना और एक करोड़ 25 लाख रुपए नकदी बरामद की है.
