हिसार पुलिस के सामने चुनौती बनी व्यापारी की 'डेथ मिस्ट्री', हाथ पर इंजेक्शन के निशान का गर्लफ्रेंड उगलेगी राज, तलाश में जुटी पुलिस

हिसार: हरियाणा के हिसार में ऋषि नगर स्थित होटल में गारमेंट संचालक की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला मित्र के साथ संबंध बनाने के दौरान व्यापारी ने इंजेक्शन लिया था. वह संभव स्टेमिना बढ़ाने की नीयत से इस्तेमाल किया गया था. जिसके बाद प्रदीप की हालत बिगड़ गई. इंजेक्शन प्रदीप ने खुद लिया या उसे दिया गया, पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है. पुलिस फरार महिला को पकड़ने का प्रयास कर रही है. महिला की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई है.

परिजनों ने महिला पर लगाया हत्या का आरोप: शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में लाया गया है. मामले में पुलिस केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया गया है. इस मामले में मृतक के परिजनों ने शव को लेने से मना कर दिया था. लेकिन पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद शव को ले लिया गया. परिजनों ने आरोप लगाया है कि "महिला ने इंजेक्शन देकर उसे मारा है". पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. जिसमें कपड़ा व्यापारी व महिला के मिलने को लेकर छानबीन की जा रही है.

पुलिस को दी मामले की शिकायत: पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई वीरेंद्र की शिकायत पर महिला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है. शिकायतकर्ता ने बताया कि "मेरे चाचा का लड़का प्रदीप (32) अग्रोहा की अग्रसेन मार्केट में ताज किड्स वियर के नाम से गारमेंट्स की दुकान चलाता था. उसकी तीन बेटियां हैं. जिनकी उम्र 8, 5 व एक साल है. 11 फरवरी को प्रदीप व उसकी गर्लफ्रेंड के ऋषि नगर स्थित एक होटल में गए. दोनों ने होटल रूम नंबर 203 किराये पर लिया. मुझे सूचना मिली कि प्रदीप की मौत हो गई है. फिर मैं अपने परिजनों के साथ होटल में आया. यहां प्रदीप का कमरा नंबर 203 में शव पड़ा था और उसकी गर्लफ्रेंड फरार थी. महिला ने प्रदीप को कोी जहरीला पदार्थ या इंजेक्शन देकर उसकी हत्या की है. उसके हाथ पर इंजेक्शन के निशान थे".