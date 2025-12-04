ETV Bharat / state

गाजियाबाद: दिनदहाड़े सर्राफा व्यापारी की हत्या, गोविंदपुरी मार्केट बंद, धरने पर बैठे व्यापारी

गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी बाजार में दिनदहाड़े सर्राफा कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 4, 2025 at 2:37 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी बाजार में दिनदहाड़े सर्राफा कारोबारी गिरधारी लाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. गोविंदपुरी मार्केट में गिरधारी लाल सुबह तकरीबन 08:30 बजे अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचे थे. इसी बीच अचानक से एक युवक ने आकर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसी बीच गिरधारी लाल के बेटे ने पिता को बचाने की कोशिश की लेकिन युवक ने उसे पर भी हमला कर दिया.

चीख पुकार सुनते ही आसपास मौजूद व्यापारी घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी को घेर लिया लेकिन आरोपी ने फायरिंग कर दी और मौके से भागने का प्रयास करने लगा. आसपास मौजूद भीड़ ने आरोपी को घेर कर जमकर पिटाई की और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.

आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त- गाजियाबाद (ETV Bharat)

दिनदहाड़े सर्राफा व्यापारी की हत्या: गोविंदपुरी मार्केट में दिनदहाड़े हुई सराफा कारोबारी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर व्यापारियों से बातचीत की है. व्यापारियों को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गोविंदपुरी मार्केट बंद, धरने पर बैठे व्यापारी
गोविंदपुरी मार्केट बंद, धरने पर बैठे व्यापारी (ETV Bharat)

गोविंदपुरी मार्केट बंद, धरने पर बैठे व्यापारी: व्यापारी संदीप भूटानी के मुताबिक, "सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम अपनी दुकान खोलने के लिए मार्केट में पहुंचे थे. अचानक से में सूचना मिली कि मार्केट में किसी व्यापारी के गोली मार दी गई है. गिरधारी लाल ज्वैलर्स पर काफी भीड़ लगी हुई थी. हमें एक लड़का हाथ में तमंचा लिए भागता हुआ दिखाई दिया. हमने लड़के को रोकने का प्रयास किया तो उसने तमंचे से फायर कर दिया. भीड़ में लड़के को पकड़ लिया और उसके हाथ से तमंचा छीना. स्थानीय व्यापारियों द्वारा गिरधारी लाल को जीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गिरधारी लाल की मृत्यु हो गई है."

''जल्द आरोपियों को किया जायगा गिरफ्तार'': फिलहाल, गोविंदपुरी मार्केट के व्यापारियों ने दिनदहाड़े हुई सराफा कारोबारी की हत्या के बाद व्यापारियों में काफी रोष है. व्यापारियों ने मार्केट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है. गोविंदपुरी मार्केट के व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं. धरने पर बैठे व्यापारियों का कहना है कि जब तक इस मामले का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक गोविंदपुरी मार्केट के व्यापारी अपनी दुकान नहीं खुलेंगे. यदि जरूरत पड़ी तो मोदीनगर को पूर्ण रूप से बंद करने का काम किया जाएगा.

"सुबह तकरीबन 9:00 बजे व्यापारी पर हमला हुआ है. हमले में व्यापारी गिरधारी लाल की मृत्यु हो गई है. पुलिस टीम में मौके पर मौजूद है. जांच पड़ताल की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है. प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है किसी धारदार हथियार से हमला किया गया. पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा." - आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त- गाजियाबाद

